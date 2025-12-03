Israel afirma que los últimos restos entregados por Hamás no coinciden con los de ningún rehén

Las autoridades israelíes dieron a conocer que han mantenido informadas a las familias de las dos personas que continúan en calidad de rehenes, mientras prosiguen los esfuerzos para asegurar la devolución de sus restos para que puedan recibir sepultura en su país de origen. Según informó la oficina del primer ministro Benjamin Netanyahu, el Centro Nacional de Medicina Forense de Israel concluyó que los fragmentos entregados por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) el pasado martes no guardan relación con ninguno de los rehenes fallecidos en la Franja de Gaza.

De acuerdo con el comunicado oficial, la determinación se realizó tras un proceso de identificación de los restos que recibieron las autoridades israelíes tras los ataques del 7 de octubre de 2023. El Gobierno ratificó su compromiso de continuar la búsqueda y reiteró que “no cesará en su empeño” hasta que todos los cadáveres de los rehenes sean devueltos. según consignó el mismo despacho.

Tal como consignó la oficina de Netanyahu, los familiares de los dos rehenes restantes han recibido la notificación correspondiente sobre la situación actual de los trabajos, así como los detalles del examen practicado a los restos entregados reciente y que no coincidieron con sus seres queridos. El medio puntualizó que la entrega de fragmentos por parte de Hamás se produjo tras el hallazgo de “indicios” en la Franja de Gaza, aunque el Ejército israelí no especificó si estos restos pertenecían directamente a alguno de los secuestrados durante el mencionado ataque.

El Ejército de Israel comunicó que los hallazgos fueron localizados en territorio gazatí y, en consonancia con los protocolos establecidos, una vez completado el proceso de identificación, se procedería a notificar formalmente a las familias en caso de que existieran coincidencias. Este procedimiento, según publicó la fuente citada, forma parte del acuerdo alcanzado en octubre tras el episodio de violencia, cuyo objetivo fue establecer los mecanismos necesarios para resolver la situación de los rehenes.

Según detalló el medio, dicho acuerdo contempló un cese de hostilidades iniciado el 10 de octubre y la puesta en marcha de la primera fase de una propuesta promovida por Estados Unidos sobre el futuro de la Franja de Gaza. Entre las medidas implementadas en ese marco figuraron la liberación de los 20 rehenes que permanecían con vida y la entrega de los cuerpos de treinta personas que habían fallecido durante los ataques.

El Gobierno de Israel ha liberado a aproximadamente 2.000 ciudadanos palestinos que estaban privados de libertad en prisiones israelíes en el transcurso de la ofensiva y acciones posteriores al asalto del 7 de octubre. Además, siempre según el informe de la fuente oficial, las autoridades israelíes entregaron cerca de 350 cadáveres de palestinos, con lo que buscan dar cumplimiento a los compromisos adquiridos en los acuerdos multilaterales posteriores a los hechos mencionados.

El informe atribuido a la oficina del primer ministro hizo hincapié en la prioridad de devolver todos los cuerpos de los rehenes para facilitar su entierro conforme a las tradiciones. Desde el inicio de la crisis, las operaciones de intercambio de cuerpos y la identificación forense han ocupado un lugar central en las negociaciones, ya que representan una de las principales aspiraciones de las familias afectadas, según reiteraron fuentes oficiales a medios de comunicación.

Las medidas tomadas respecto a los rehenes y los restos mortales entregados forman parte de las respuestas de Israel ante los ataques ejecutados el 7 de octubre de 2023 y la posterior ofensiva militar en la Franja de Gaza. El centro forense continúa con las labores de análisis e identificación, guiado por la meta de dar certeza a las familias respecto al paradero de sus familiares.

El medio israelí subrayó la complejidad inherente a los procesos de identificación en contextos de confrontación armada y la relevancia de los intercambios humanitarios realizados hasta el momento. El acuerdo alcanzado en octubre, según informaron tanto la oficina de Netanyahu como diversas fuentes gubernamentales, incluyó no solo el alto el fuego temporal y la gestión de rehenes, sino también la coordinación en el intercambio de presos y fallecidos en ambos lados del conflicto.

De acuerdo con las comunicaciones oficiales, la fase siguiente plantea el desafío de identificar y repatriar los restos de los rehenes aún no localizados, una labor en la que continúan implicadas diversas instancias estatales. La oficina del primer ministro reiteró que los esfuerzos diplomáticos y forenses siguen abiertos hasta que la totalidad de los cuerpos sea devuelta.