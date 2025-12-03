Irak emite órdenes de captura contra los responsables del ataque a un yacimiento gasístico

La reciente suspensión parcial de suministros de gas hacia las centrales eléctricas tras el ataque contra una instalación gasística en Irak provocó una disminución en la distribución de energía y generó una presión adicional sobre los gobiernos local y nacional, en tanto se reportaron daños en procesos operativos críticos. Este incidente condujo a la conformación de un comité de alto nivel con la participación de la Coalición Internacional contra el Estado Islámico, liderada por Estados Unidos, cuyos integrantes investigan los propósitos detrás del ataque y apuntan hacia la posible intención de interrumpir la estabilidad regional y el flujo de exportaciones energéticas. Según informó el medio, la oficina del primer ministro iraquí decretó la emisión de órdenes de arresto contra los involucrados, en el marco de una acción intensificada para fortalecer la defensa ante eventuales amenazas al sector energético nacional.

Tal como detalló el medio, el análisis de los restos recuperados tras la ofensiva permitió delinear que los drones responsables del atentado se lanzaron desde el sur, concretamente en el distrito de Tuz Jurmatu. Los reportes de la oficina del primer ministro Mohamed Shia al Sudani precisaron que uno de los artefactos detonó dentro del perímetro de la instalación, mientras el segundo impactó fuera del área protegida. Esta información, resultado de las primeras pesquisas, constituye un elemento clave para el enfoque del comité investigador, que capitaliza las coordenadas de lanzamiento e impacto para avanzar en la recolección de pruebas técnicas. Dichas pruebas son esenciales para los procedimientos judiciales, aunque hasta el momento las autoridades no han divulgado datos sobre la identidad, filiación o posibles nexos de los presuntos autores con alguna organización armada en Irak.

De acuerdo con lo publicado por el medio, la situación de seguridad en la instalación afectada evidencia una vulnerabilidad persistente. El ataque registrado corresponde al undécimo evento de similares características ocurrido exclusivamente en ese yacimiento gasístico, lo que hace patente la exposición de infraestructuras estratégicas a amenazas mediante vehículos aéreos no tripulados. La oficina del primer ministro enfatizó, en un comunicado reproducido por la publicación, que el gobierno califica a los responsables como criminales y mantiene el compromiso de garantizar tanto la detención como el procesamiento judicial de todos los implicados en la serie de ataques.

La respuesta oficial incluye el diseño de un esquema de protección renovado. Entre las principales medidas figura la reubicación de efectivos policiales y militares en torno al yacimiento, la intensificación de la cooperación entre organismos de inteligencia y fuerzas de seguridad, y la creación de un centro de mando único para gestionar emergencias y monitorizar alertas. Se prevé también la modernización sustancial de los sistemas de defensa aérea en el entorno de instalaciones energéticas críticas, así como el ajuste de protocolos y la actualización de los métodos de protección contra nuevas amenazas.

La publicación subrayó la importancia de restringir la propiedad y operación de drones en el espacio aéreo iraquí. Las regulaciones actualizadas limitarán el uso de estos dispositivos a operadores formalmente autorizados, en un intento por frenar la utilización de drones en acciones hostiles contra infraestructuras estratégicas. Al mismo tiempo, se acordó reforzar la coordinación en el intercambio de inteligencia entre agencias federales de Irak y entidades de seguridad de la región del Kurdistán, favoreciendo el intercambio de información preventiva y la integración de recursos operativos para una respuesta más eficiente ante incidentes similares.

Pese al anuncio de órdenes de captura, las autoridades han optado por no revelar de momento la afiliación de los señalados, citando la necesidad de proteger el avance de las investigaciones en curso. Los responsables han sido identificados solamente como autores directos de ataques que afectan la cadena energética nacional, omitiéndose detalles adicionales sobre su posible vinculación con grupos armados conocidos en el país.

El gobierno iraquí considera estos hechos como intentos de debilitar la soberanía y sabotear el desarrollo económico a través de la interrupción de actividades en nodos energéticos estratégicos. Tanto el comunicado gubernamental como las declaraciones recientes remarcan que las instituciones estatales continuarán la labor investigativa hasta asegurar el enjuiciamiento de todos los involucrados, en línea con la política de resguardo del sector y la defensa de la seguridad nacional.

El medio consignó que la magnitud del ataque repercutió en la operatividad del yacimiento afectado. Si bien la ofensiva no provocó víctimas, los daños generados en equipos y recursos energéticos redujeron la capacidad funcional del sitio, generando una revisión inmediata de los procedimientos de seguridad existentes. La necesidad de restaurar los niveles de protección y prevenir nuevos incidentes constituye una prioridad para las agencias gubernamentales y de seguridad, que han intensificado las estrategias para disuadir futuros atentados en instalaciones críticas.

En lo relacionado con la autoría del ataque, hasta la fecha, ningún grupo se adjudicó formalmente la responsabilidad sobre el evento más reciente. Informó el medio que, en ocasiones anteriores, algunas autoridades del Kurdistán iraquí asociaron incidentes de este tipo con milicias respaldadas por Irán, y reclamaron la falta de acciones preventivas suficientes por parte del gobierno federal. Las Fuerzas de Movilización Popular (FMP), que reúnen a diversas milicias de tendencia proiraní bajo control estatal, rechazaron tales acusaciones, atribuyendo en cambio incidentes parecidos al Estado Islámico.

La sucesión de ofensivas en el mismo yacimiento motivó a las autoridades a revisar el régimen legal sobre drones y los modelos existentes de defensa y vigilancia. El fortalecimiento de la colaboración entre las fuerzas federales y las del Kurdistán aparece como objetivo central para identificar vulnerabilidades y limitar la capacidad de adversarios interesados en atentar contra la infraestructura y la estabilidad del país. El reporte del medio enfatizó que estas acciones buscan impedir la repetición de incidentes que no solo impactan la seguridad sino también los procesos de estabilización y progreso del sector energético.

Las declaraciones oficiales difundidas a través de la página institucional del gobierno describen el episodio reciente como un “acto peligroso de terrorismo” y prometen mantener el esfuerzo de las agencias estatales hasta que los responsables enfrenten la justicia. El proceso investigativo y la directriz de protección se mantienen bajo la supervisión directa del primer ministro, lo que refleja el estatus prioritario asignado por Bagdad a la seguridad de las infraestructuras energéticas tras el ataque con drones que afectó de manera significativa la operatividad del yacimiento gasístico, según reiteró la publicación.