El jefe del Pentágono afirma que los bombardeos contra supuestas narcolanchas "apenas han comenzado"

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, ha afirmado este martes que "apenas han comenzado" los ataques contra embarcaciones en el mar Caribe y el Pacífico oriental a las que Washington acusa de transportar drogas a su territorio, y que, según el propio pentágono, acumulan ya 82 víctimas mortales confirmadas en 21 operaciones.

"Apenas hemos comenzado a atacar narcolanchas y a dejar a los narcoterroristas en el fondo del océano", ha declarado Hegseth en una comparecencia del gabinete estadounidense ante los medios de comunicación. "Nos estamos poniendo manos a la obra", ha señalado.

Sus declaraciones han llegado después de que, en la víspera, la Casa Blanca confirmara y defendiera un segundo ataque contra los supervivientes de un primer bombardeo contra una embarcación con once tripulantes, una decisión que habría tomado el almirante Frank Bradley, respaldado "al cien por cien" por Hegseth.

"Vi ese primer ataque en vivo", ha manifestado en esta ocasión el jefe del Pentágono, que, alegando tener "mucho que hacer", ha indicado que no se quedó "la hora o dos horas o lo que sea" que duró la operación.

El secretario de Defensa ha asegurado que se enteró de la decisión "un par de horas después", pero que "el almirante Bradley tomó la decisión correcta de hundir el barco y eliminar la amenaza". "No vi personalmente a los sobrevivientes, pero (...) la cosa estaba en llamas. Explotó y salió humo. No se puede ver nada de lo que se grabó digitalmente. Esto se llama la niebla de guerra", ha argumentado.

"El presidente (Donald) Trump ha empoderado a los comandantes para que hagan lo necesario, que son cosas oscuras y difíciles en la oscuridad de la noche en nombre del pueblo estadounidense", ha destacado Hegseth del mandatario, al que acompañaba a su lado en la reunión del gabinete. "Los apoyamos y detendremos el envenenamiento del pueblo estadounidense", ha prometido.

Sus declaraciones han llegado en el mismo encuentro en el que el inquilino de la Casa Blanca ha destacado estar "eliminando a esos hijos de puta", en alusión a los supuestos narcotraficantes, y ha manifestado que "cualquiera" que produzca o venda drogas a Estados Unidos "está sujeto a ataque".