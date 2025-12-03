Agencias

El jefe del Pentágono afirma que los bombardeos contra supuestas narcolanchas "apenas han comenzado"

Guardar

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, ha afirmado este martes que "apenas han comenzado" los ataques contra embarcaciones en el mar Caribe y el Pacífico oriental a las que Washington acusa de transportar drogas a su territorio, y que, según el propio pentágono, acumulan ya 82 víctimas mortales confirmadas en 21 operaciones.

"Apenas hemos comenzado a atacar narcolanchas y a dejar a los narcoterroristas en el fondo del océano", ha declarado Hegseth en una comparecencia del gabinete estadounidense ante los medios de comunicación. "Nos estamos poniendo manos a la obra", ha señalado.

Sus declaraciones han llegado después de que, en la víspera, la Casa Blanca confirmara y defendiera un segundo ataque contra los supervivientes de un primer bombardeo contra una embarcación con once tripulantes, una decisión que habría tomado el almirante Frank Bradley, respaldado "al cien por cien" por Hegseth.

"Vi ese primer ataque en vivo", ha manifestado en esta ocasión el jefe del Pentágono, que, alegando tener "mucho que hacer", ha indicado que no se quedó "la hora o dos horas o lo que sea" que duró la operación.

El secretario de Defensa ha asegurado que se enteró de la decisión "un par de horas después", pero que "el almirante Bradley tomó la decisión correcta de hundir el barco y eliminar la amenaza". "No vi personalmente a los sobrevivientes, pero (...) la cosa estaba en llamas. Explotó y salió humo. No se puede ver nada de lo que se grabó digitalmente. Esto se llama la niebla de guerra", ha argumentado.

"El presidente (Donald) Trump ha empoderado a los comandantes para que hagan lo necesario, que son cosas oscuras y difíciles en la oscuridad de la noche en nombre del pueblo estadounidense", ha destacado Hegseth del mandatario, al que acompañaba a su lado en la reunión del gabinete. "Los apoyamos y detendremos el envenenamiento del pueblo estadounidense", ha prometido.

Sus declaraciones han llegado en el mismo encuentro en el que el inquilino de la Casa Blanca ha destacado estar "eliminando a esos hijos de puta", en alusión a los supuestos narcotraficantes, y ha manifestado que "cualquiera" que produzca o venda drogas a Estados Unidos "está sujeto a ataque".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

eDreams finaliza su programa de recompra tras adquirir el 2,45% del capital y lanza otro de hasta 20 millones

La agencia de viajes ha comunicado la implementación de una nueva recompra de títulos, con tope de 20 millones de euros y duración de un año, para continuar reduciendo capital social y mejorar el valor para los accionistas

eDreams finaliza su programa de

Trade Republic lanza una campaña navideña con hasta 300 euros en acciones para clientes nuevos y actuales

La plataforma financiera estrena una iniciativa especial durante las fiestas, ofreciendo sorteos de títulos bursátiles a quienes diversifiquen su portafolio, realicen depósitos mínimos y cumplan condiciones específicas para promover prácticas responsables de ahorro e inversión

Trade Republic lanza una campaña

El Congreso interroga hoy al jefe de Gabinete de Mazón y al conseller de Educación para esclarecer el día de la dana

El Parlamento valenciano examina a fondo la coordinación institucional y el flujo de avisos durante el temporal de octubre, ante dudas sobre fallos en los protocolos y la protección de la población tras el fallecimiento de un trabajador en Massanassa

El Congreso interroga hoy al

HRW pide a los países del TPI que defiendan el tribunal ante ataques de EEUU y Rusia, entre otros países

Preocupación internacional crece tras advertencia de Human Rights Watch sobre la falta de respaldo y recursos hacia el tribunal, mientras presiones políticas y presupuestarias, tanto internas como externas, amenazan la efectividad en la persecución de delitos graves internacionales

HRW pide a los países

El ultraderechista Asfura encabeza los resultados preliminares para la Presidencia de Honduras

El conteo de votos en Honduras avanzó bajo fuerte vigilancia nacional e internacional, con mínima diferencia entre los principales aspirantes y sin proclamas anticipadas, mientras el organismo electoral recalcó que solo él anunciará oficialmente al ganador

El ultraderechista Asfura encabeza los