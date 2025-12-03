El biólogo Jaume Vadell apunta que la viña o el almendro podrían estar en "entredicho a medio plazo" en Baleares

El profesor de biología de la Universitat de les Illes Balears (UIB) Jaume Vadell ha señalado que cultivos como la viña o el almendro podrían estar en "entredicho a medio plazo" en Baleares debido al cambio climático.

El biólogo ha hecho esta afirmación durante su intervención en la Comisión sobre el Cambio Climático en la Agricultura, la Ganadería y la Pesca del Parlament, en la que ha añadido que estas plantas se podrían ver afectadas por el aumento de la temperatura media, ya que con su producción y crecimiento se "resienten" con altas tempuraturas.

Así, ha alegado que la disminución de las horas de frío es "importante" en los cultivos leñosos y, aunque el calor a priori sea "positivo" para su crecimiento, si la temperatura se incrementa demasiado los rendimientos "bajan". Por este motivo ha pedido replantear una zonificación de este tipo de cultivos.

Otros de los cultivos que se podrían ver comprometidos ha explicado que son los ligados a la horticultura como el tomate, el melón o la sandía, entre otros.

Vadell ha indicado que el maíz o la alfalfa "aguantan bien el calor" pero con un umbral de 36 a 37ºC su crecimiento es "limitado". Por otra parte, ha manifestado que los olivos y los algarrobos son "más todoterreno" y pueden "aguantar más el calor".

El científico ha empezado su intervención con una explicación sobre el ciclo del carbono y la influencia que ha tenido el uso de combustibles fósiles por parte del ser humano, con una contribución a acrecentar el efecto invernadero de la atmósfera.

Las emisiones de gases como el dióxido de carbono, el metano o el óxido de nitroso habrían hecho que se desestabilizara el equilibrio existente en épocas pasadas para asimilar el carbono.

Todo esto habría desencadenado en un aumento de las temperaturas medias a nivel global, lo que propiciaría un aumento de la frecuencia de episodios extremos como las olas de calor o las lluvias torrenciales, de 10 años --sin la intervención del ser humano-- hasta poco más de uno por año --en la actualidad--.

Vadell ha hecho especial incidencia en estos fenómenos de lluvias torrenciales porque cuando suceden el agua se infiltra con mayor dificultad en la tierra y aumenta la erosión del terreno.

De este modo, ha mostrado fotos de torrentadas o los vertidos de agua arcillosa al mar y ha destacado que esta tierra es "un recurso no renovable" y que "se ha perdido para siempre". También ha argumentado que a medio y corto plazo provoca que la tierra desaparezca de los campos de cultivo y quede a la vista las rocas.

Por otro lado, ha señalado otros de los efectos como el aumento de la evapotranspiración de las plantas, la reducción de la materia orgánica en el suelo y, por tanto, es "menos fértil", la disminución de la capacidad de los acuíferos para recuperarse y pastos "más limitados" para la ganadería.

Asimismo, ha recalcado que la situación no es idéntica en todas las islas. En Menorca ha defendido que la influencia del cambio climático es "menos extrema", en Mallorca "variable" con diferencias por zonas y "más crítica" en Ibiza y Formentera.

Para esto ha mostrado una comparativa entre Es Mercadal y Santa Eulària con datos de la pluviometría, la capacidad de regeneración de la cubierta vegetal y de los acuíferos. A esto les ha añadido las proyecciones de lo que ocurriría en ambos lugares con aumentos de la temperatura de uno y dos grados.

El análisis muestra que la evapotranspiración de las plantas sí crecía en ambos casos pero en el caso de Santa Eulària la reserva vegetal se veía más resentida por este incremento de la temperatura.

Para combatir estos efectos ha propuesto aumentar la materia orgánica que hay en el suelo con cubiertas vegetales --allá donde se pueda--, abonos verdes, aprovechamientos de los cultivos y el laboreo del suelo.