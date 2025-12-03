Borja Sánchez espera que las negociaciones entre Hunosa y la Brigada de Salvamento Minero lleguen a "buen puerto"

Durante el acto de reconocimiento a empleados de Hunosa, Borja Sánchez subrayó el papel que la minería y la actividad extractiva han tenido en la transformación industrial de España, desde su impacto inicial en Asturias hasta su contribución energética a procesos fabriles a nivel nacional. A partir de estas referencias al pasado, Sánchez enlazó la trascendencia del sector con el contexto actual de las conversaciones que mantienen la dirección de Hunosa y la Brigada de Salvamento Minero. Según informó Europa Press, el consejero de Ciencia, Industria y Empleo manifestó este miércoles su confianza en que las negociaciones abiertas “lleguen a buen puerto”.

Las conversaciones, detalló Europa Press, se producen tras la renuncia registrada por los integrantes de la Brigada cerca de un mes atrás. El equipo, especializado en intervenciones de rescate en entornos mineros, comunicó su decisión ante la negativa de la empresa a abonarles 9.000 horas extra que consideran pendientes. Según recogió el medio, si ambas partes no alcanzan un acuerdo, la renuncia del grupo se convertirá en efectiva a partir del 7 de diciembre.

En declaraciones remitidas a los medios, Borja Sánchez destacó la labor desempeñada este año por la Brigada de Salvamento Minero, recordando que han intervenido en dos situaciones con desenlace fatal. El consejero citó la profesionalidad del equipo: “Su profesionalidad creo que está fuera de duda”. Sánchez situó estas palabras en un contexto de reconocimiento institucional, a pocos días de la posible salida del equipo y cuando queda abierta la resolución de una disputa laboral.

La intervención del consejero de Ciencia, Industria y Empleo de Asturias sirvió también para reflexionar sobre la contribución histórica de la minería en la región. Según reportó Europa Press, Sánchez afirmó que la llegada de la actividad extractiva “generó muchísimos recelos”. A juicio del responsable autonómico, la minería de Asturias proporcionó energía clave a los procesos fabriles de las últimas décadas, impulsando la transformación del país. Esta perspectiva del pasado sirvió a Sánchez tanto para contextualizar el peso económico y social de Hunosa, como para poner en valor el papel de la Brigada de Salvamento Minero en la historia reciente.

La reclamación de las 9.000 horas extra por parte de los integrantes de la Brigada representa una disputa laboral abierta que, de no resolverse antes de la fecha límite establecida, alteraría significativamente la operatividad de Hunosa en situaciones de emergencia. Europa Press remarcó que la renuncia presentada contiene una fecha de efectividad concreta, el 7 de diciembre, lo que sitúa a la empresa y al equipo en una cuenta regresiva para alcanzar un acuerdo.

El reconocimiento a empleados de la empresa pública coincidió con el momento en que se espera una definición de las negociaciones. Según el medio, Sánchez optó por subrayar tanto la profesionalidad de la Brigada como la importancia de mantener la colaboración entre las partes, recordando la relevancia histórica y actual de la empresa minera en la estructura económica de Asturias.

A lo largo de su intervención, reportó Europa Press, el consejero trasladó mensajes de confianza e instó a la dirección y al equipo especializado a seguir el diálogo con el objetivo de evitar una ruptura definitiva. La información difundida señala que la resolución del conflicto podría suponer la continuidad o el cese de funciones de un colectivo clave en la prevención y respuesta frente a accidentes mineros, especialmente en un año en que su intervención se consideró crítica en dos episodios con consecuencias mortales.