Alemania activa un sistema antiaéreo adquirido de Israel para protegerse contra amenazas de misiles balísticos

La Fuerza Aérea de Alemania ha activado este miércoles el sistema antiaéreo 'Arrow 3', adquirido de Israel, para protegerse contra amenazas de misiles balísticos, en el marco del incremento de las inversiones alemanas en defensa aérea en respuesta a la invasión rusa de Ucrania.

El inspector de la Fuerza Aérea Holger Neumann ha afirmado durante un discurso en un campo de entrenamiento militar en Annaburger Heide (este) que ahora existe una "capacidad completamente nueva de importancia estratégica".

Para Neumann, la invasión rusa de Ucrania y el despliegue de nuevos misiles rusos han dejado claro "cuán real se ha vuelto la amenaza, antes abstracta, y cuán urgente" es su "defensa contra los misiles balísticos de largo alcance".

Previamente, el ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, había declarado a dpa en Berlín que el sistema ha añadido una nueva dimensión a la defensa del país europeo: "Con esta capacidad estratégica, única entre nuestros socios europeos, consolidamos nuestro papel central en el corazón de Europa".

La base aérea de Schönewalde/Holzdorf, a unos 80 kilómetros al sur de Berlín, es la primera de las tres ubicaciones planificadas para Arrow en Alemania. Según el Ejército, el radar, los lanzadores y el personal capacitado ya están operativos y pueden iniciar misiones de protección a escala limitada.

Este paso, conocido como capacidad operacional inicial, marca el inicio del despliegue real, al que seguirá la capacidad operacional plena cuando el sistema alcance su máximo potencial y todas las funciones previstas estén disponibles.