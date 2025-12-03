Agencias

Albares defiende una salida pacífica en Venezuela ante amenazas de EEUU: "España no va a atizar ningún fuego"

Guardar

El ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, José Manuel Albares, ha defendido este miércoles una salida pacífica a la crisis en Venezuela frente a las amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de realizar inminentes ataques terrestres en el país.

"Tenemos una posición constante con Venezuela: la crisis de Venezuela se tiene que resolver por medios pacíficos. Una solución democrática y ante todo dialogada y genuinamente venezolana", ha asegurado el ministro a su llegada a la cita con sus homólogos de la OTAN.

Albares ha señalado que sigue "muy de cerca" la evolución de los acontecimientos en Venezuela y en todo momento ha rechazado una intervención militar, en pleno despliegue del Ejército estadounidense en el Caribe. "No van a encontrar nunca a España atizando ningún fuego con respecto a un país hermano latinoamericano, sea cual sea", ha zanjado.

En este sentido ha evitado comentar si los aliados de la OTAN respaldarían a Washington en una intervención en Venezuela asegurando que el país latinoamericano "no está dentro de la órbita de la OTAN, ni de las acciones de la OTAN".

Albares ha defendido la "paz, democracia y justicia social" en Venezuela y subrayado que mantiene contacto tanto con el Gobierno de Nicolás Maduro como con la oposición para una salida "pacífica" a la crisis a la vez que "respetuosa con el Derecho Internacional".

Este martes Trump elevó el tono de las amenazas contra Maduro tras asegurar que "muy pronto" comenzarían los ataques estadounidenses contra objetivos dentro de Venezuela. "Vamos a empezar a realizar esos ataques también por tierra. Es mucho más fácil, conocemos las rutas que toman y lo sabemos todo sobre ellos", declaró durante una reunión de seguridad de su gabinete retransmitido por la Casa Blanca.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Muere un palestino en un ataque del Ejército de Israel en el norte de Gaza a pesar del alto el fuego

El fallecimiento recae en un contexto de crecientes dudas internacionales sobre la tregua, mientras informes locales destacan que ataques puntuales y cifras de víctimas en Gaza aumentan la presión sobre los acuerdos de cese de hostilidades y la diplomacia regional

Muere un palestino en un

Abortado un alijo de 410 kilos de cocaína que iba a ser desembarcado en Barbate con dos detenidos

Abortado un alijo de 410

El publicitario Jorge Oller ha presentado su primer libro El arte del desapego junto a Toni Segarra

El publicitario Jorge Oller ha

El Parlamento de Venezuela anuncia una comisión para investigar presuntas ejecuciones extrajudiciales de EEUU

El organismo legislativo asignó un grupo especial que indagará hechos denunciados como "crímenes de guerra", tras acusaciones contra tropas estadounidenses de haber causado múltiples muertes en el Caribe, acto calificado por Caracas como una violación del derecho internacional

El Parlamento de Venezuela anuncia

Trump ya ha decidido quién sucederá a Powell al frente de la Fed

Donald Trump confirmó en el Air Force One que ya tiene en mente quién liderará la Reserva Federal tras el fin del mandato de Jerome Powell y anunció que revelará el nombre seleccionado en las próximas semanas, según medios estadounidenses

Trump ya ha decidido quién