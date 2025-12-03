Agencias

Albares defiende una salida pacífica a la crisis en Venezuela ante amenazas de EEUU:"España no va a atizar ningún fuego"

El ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, José Manuel Albares, ha defendido este miércoles una salida pacífica a la crisis en Venezuela frente a las amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de realizar inminentes ataques terrestres en el país.

"Tenemos una posición constante con Venezuela: la crisis de Venezuela se tiene que resolver por medios pacíficos. Una solución democrática y ante todo dialogada y genuinamente venezolana", ha asegurado el ministro a su llegada a la cita con sus homólogos de la OTAN.

Albares ha señalado que sigue "muy de cerca" la evolución de los acontecimientos en Venezuela y en todo momento ha rechazado una intervención militar, en pleno despliegue del Ejército estadounidense en el Caribe. "No van a encontrar nunca a España atizando ningún fuego con respecto a un país hermano latinoamericano, sea cual sea", ha zanjado.

En este sentido ha evitado comentar si los aliados de la OTAN respaldarían a Washington en una intervención en Venezuela asegurando que el país latinoamericano "no está dentro de la órbita de la OTAN, ni de las acciones de la OTAN".

Albares ha defendido la "paz, democracia y justicia social" en Venezuela y subrayado que mantiene contacto tanto con el Gobierno de Nicolás Maduro como con la oposición para una salida "pacífica" a la crisis a la vez que "respetuosa con el Derecho Internacional".

Este martes Trump elevó el tono de las amenazas contra Maduro tras asegurar que "muy pronto" comenzarían los ataques estadounidenses contra objetivos dentro de Venezuela. "Vamos a empezar a realizar esos ataques también por tierra. Es mucho más fácil, conocemos las rutas que toman y lo sabemos todo sobre ellos", declaró durante una reunión de seguridad de su gabinete retransmitido por la Casa Blanca.

