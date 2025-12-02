Agencias

XploraOne, el smartphone para niños sin internet ni redes sociales

Xplora se ha introducido en el mundo de los 'smartphones' para niños de la mano de HMD, para ofrecer un dispositivo sin internet ni redes sociales, que les ayude a estar conectados mediante llamadas y mensajes.

XploraOne es el nuevo dispositivo de Xplora, un fabricante de 'wearables' para niños noruego, con el que busca ofrecer "un poco de libertad" a los más pequeños, "con tecnología segura".

Es un teléfono básico fabricado en colaboración con HMD, que solo sirve para "llamar, enviar mensajes y compartir contenido de forma segura", sin internet ni acceso a redes sociales. Tampoco tiene aplicaciones de terceros.

"Este teléfono no está hecho para el entretenimiento. XploraOne funciona mejor cuando no está en las manos de tu hijo, sino en su bolsillo", asegura la compañía en la página de producto.

Incluye controles parentales para gestionar los contactos con los que pueden comunicarse los menores, e integra tecnología de monitorización de ubicación, para que saber en todo momento dónde se encuentran.

Xplora no ha compartido más detalles de este 'smartphone', que se encuentra en una fase de preventa previo registro.

