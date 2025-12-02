Agencias

Mueren dos palestinos en nuevos ataques de Israel contra Gaza pese al alto el fuego

Al menos dos palestinos han muerto este martes a causa de ataques ejecutados por el Ejército de Israel en la Franja de Gaza, a pesar del alto el fuego en vigor desde el 10 de octubre a raíz del acuerdo con el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) para aplicar la primera fase de la propuesta de Estados Unidos para el enclave.

Fuentes del Hospital Baptista Al Ahli han detallado que un palestino ha muerto tiroteado en el barrio Zeitun, en la ciudad de Gaza (norte), tras lo que el diario palestino 'Filastin' ha indicado que el segundo fallecido sería el fotoperiodista Mahmud Uali, muerto tras un bombardeo en Jan Yunis (sur).

El Ejército de Israel no se ha pronunciado por ahora sobre estos ataques, si bien en el pasado ha defendido estas operaciones bajo el argumento de que actúa contra supuestos "terroristas" o personas que cruzan la 'línea amarilla', a la que se replegaron sus tropas a raíz del citado acuerdo de octubre.

