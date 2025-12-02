Mónica García pide el apoyo de "todos los partidos" al plan común contra la gripe para contener la epidemia

La cifra de 3.300 muertes por virus respiratorios, de las cuales 1.800 se atribuyen específicamente a la gripe, evidencia la magnitud del desafío sanitario que afronta España, según las declaraciones de la ministra de Sanidad, Mónica García, recogidas por la agencia EFE. Este balance corresponde al año pasado y ha sido expuesto por la ministra para subrayar la urgencia de implementar una estrategia nacional eficaz y coordinada para responder al crecimiento de los casos y minimizar tanto hospitalizaciones como fallecimientos. De acuerdo con EFE, García considera que el protocolo común contra la gripe y otros virus respiratorios, que será sometido a votación en la Comisión de Salud Pública, constituye una herramienta esencial para proteger a la población y aumentar la confianza ciudadana frente a la epidemia que, cada año, implica la llegada de la gripe.

Tal como ha destacado EFE, la titular de Sanidad ha instado al respaldo de todas las comunidades Autónomas, así como al apoyo de los partidos políticos, para garantizar la aprobación de un plan de acción uniforme. García formuló este llamamiento en Bruselas, en el marco de su asistencia a la reunión de ministros de Sanidad de la Unión Europea, subrayando la importancia de una coordinación territorial sólida para afrontar la propagación creciente de los virus respiratorios. El protocolo, que contempla medidas como el uso de mascarilla obligatoria en hospitales y residencias cuando los datos indiquen una subida relevante de la curva epidemiológica, y recomendaciones de utilización voluntaria ante síntomas, persigue una respuesta rápida y estructurada al repunte de contagios.

La ministra recordó que en la temporada anterior no se logró avanzar en la adopción conjunta del protocolo debido a la oposición de las comunidades gobernadas por el Partido Popular. Según citó EFE, García señaló que “el año pasado no pudimos afrontarlo de manera conjunta porque las comunidades del Partido Popular vetaron y bloquearon ese protocolo”. Ahora, con los datos que confirman que los casos de gripe han sobrepasado los umbrales para declararse epidemia a nivel nacional, la responsable de Sanidad ha advertido de la necesidad de superar dinámicas de bloqueo político, insistiendo en que el miércoles será un “día decisivo” al haberse convocado la votación sobre la estrategia común.

A juicio de la ministra, actuaciones sencillas como el uso de la mascarilla durante la presencia de síntomas representan lecciones aprendidas durante la pandemia y medidas que el conjunto del país dispone para mitigar los efectos de nuevas olas. EFE consignó que García calificó este enfoque como un “reto de país” y remarcó la vitalidad de la cooperación institucional para resguardar al conjunto de la población, en un contexto donde tanto España como el resto de Europa están registrando un aumento de casos de gripe, según los datos oficiales.

En su intervención en Bruselas, y según detalló EFE, la ministra también se refirió al debate en el seno del Consejo de ministros de Sanidad de la UE respecto a estrategias comunes de respuesta ante futuras crisis sanitarias. García avanzó que España presentará durante el encuentro la necesidad de fortalecer la “autonomía estratégica” de Europa en la producción de medicamentos, objetivo orientado a evitar la dependencia externa que se evidenció durante emergencias sanitarias precedentes. De acuerdo con la información de EFE, la posición española en la reunión contempla la defensa de un principio de solidaridad entre los Estados miembros de la Unión, con el propósito de que ningún país afronte problemas de abastecimiento de medicamentos esenciales durante situaciones críticas.

La propuesta española, calificada como una línea “absolutamente irrevocable” por la ministra, apunta a consolidar mecanismos a nivel europeo que aseguren el acceso equitativo a recursos farmacéuticos, lo que, según subraya EFE, constituye una inquietud central tras las experiencias de desabastecimiento de productos sanitarios observadas en anteriores crisis. García manifestó que la seguridad en el suministro y la capacidad industrial continental en el sector salud resultan imprescindibles para preparar respuestas eficientes frente a futuras emergencias.

La reunión en Bruselas incluye, según puntualizó EFE, la revisión de estrategias de cooperación entre los 27 países miembros en el ámbito de la preparación y reacción ante emergencias de salud pública. En ese contexto, la ministra española reiteró la relevancia de que el modelo nacional para el abordaje de virus respiratorios avance hacia la integración de criterios y acciones entre todos los niveles de la Administración, puesto que la fragmentación y el desacuerdo territorial podrían debilitar la efectividad de las políticas preventivas y de contención.

Por último, García subrayó, según recogió EFE, que España cuenta con la experiencia reciente de la emergencia sanitaria global y dispone de medios y conocimientos técnicos para implementar de manera inmediata recomendaciones de prevención en la población general y en los entornos institucionales más vulnerables. La ministra enfatizó la conveniencia de adoptar un marco común que permita gestionar con agilidad los brotes de virus respiratorios que, como cada año, amenazan la salud pública y someten a presión a los sistemas asistenciales.