Jenni Hermoso: "Ha costado mucho y puedo seguir haciendo lo que me gusta"

La delantera de la selección española Jenni Hermoso reconoció en Madrid que la posibilidad de celebrar una victoria ante Alemania rodeada de familiares y aficionados le genera una emoción particular y única, según informó Europa Press. Tras finalizar el partido en el estadio Metropolitano, que representó un nuevo título para España y una demostración notable del avance del fútbol femenino en el país, Hermoso resaltó la importancia del entorno cercano y del apoyo que le brinda jugar en su ciudad natal, subrayando la satisfacción de compartir el triunfo con sus seres queridos en un ambiente que consideró esencial para su motivación.

De acuerdo con Europa Press, Hermoso enfatizó el esfuerzo realizado por el equipo a lo largo de meses, describiendo el logro como el resultado de un proceso extenso y exigente. “Ha costado mucho, han sido muchos meses de trabajo, de pensar en poner otra vez esta camiseta, y a veces todo tiene su recompensa. Con este equipazo, seguimos siendo el mejor equipo del mundo, puedo seguir haciendo lo que me gusta”, declaró la futbolista tras el contundente 3-0 obtenido por la selección contra el conjunto alemán. Hermoso manifestó su felicidad por continuar su carrera deportiva al máximo nivel y sumar un título más con la camiseta nacional, consolidando a España en la élite internacional.

El medio detalló que Hermoso eligió centrarse en la vivencia del momento tras la celebración, sin referencias a etapas anteriores. “No quiero pensar nada más, vivo mucho el momento. Me siento muy orgulloso de vestir esta camiseta, de ganar un título más y seguir disfrutando del fútbol”, expresó Hermoso ante la prensa. La delantera afirmó que regresar a Madrid y disputar un partido decisivo frente al público local le provoca una satisfacción diferente, destacando especialmente la oportunidad de jugar para su gente y su familia, momentos que calificó como impresionantes y difíciles de igualar: “Mi cara de felicidad lo dice todo. Volver, poder estar en mi ciudad, se me ponen los ojos llorosos. Con mi gente, con mi familia, que hayamos dado un espectáculo y nos llevemos esto otra vez, es impresionante”.

Europa Press consignó que Hermoso valoró el “espectáculo” ofrecido por la selección española durante la Liga de Naciones, atribuyendo la victoria al compromiso y la dedicación demostrados de manera continua en el tiempo. Hermoso se refirió al trabajo colectivo y al respaldo grupal como factores fundamentales para obtener resultados y superar desafíos, remarcando la capacidad del equipo para mantenerse en lo más alto del panorama futbolístico. Hermoso insistió en que para la selección española “todo tiene su recompensa” cuando el objetivo implica luchar por metas elevadas, una declaración que evidenció el nivel de exigencia interna que define al conjunto nacional.

El medio también reportó la notable afluencia de público en el estadio Metropolitano durante el enfrentamiento ante Alemania, un aspecto que Hermoso interpretó como reflejo del creciente apoyo hacia el fútbol femenino en España. La jugadora subrayó la relevancia de ese respaldo por parte de los aficionados, considerando su presencia un pilar fundamental para la consolidación y el éxito de la selección en el escenario internacional. Hermoso destacó que la cantidad de espectadores y el ambiente vivido en Madrid fortalecen el vínculo entre el equipo y la sociedad, constituyéndose en un elemento central para el desarrollo del fútbol femenino a nivel nacional.

Tras la consecución de la Liga de Naciones, Hermoso señaló que celebrar títulos en Madrid adquiere un significado especial para ella, una motivación que, según sus palabras recogidas por Europa Press, crece con el paso del tiempo. “Celebrar en Madrid me hace mucha ilusión. Según pasan los años, esto se celebra más”, afirmó al concluir el encuentro. Esta declaración reflejó su orgullo por representar a la selección y la satisfacción que le produce alcanzar logros deportivos en su ciudad natal, rodeada de quienes la han acompañado en su trayectoria.

Europa Press remarcó que la alegría vivida por Hermoso tras la victoria no solo responde al resultado deportivo, sino al proceso de superación y al reconocimiento del esfuerzo acumulado. Al mencionar la relevancia del entorno familiar y social, así como del compromiso colectivo del grupo, Hermoso reafirmó el valor del trabajo constante y la superación personal en el deporte de alta competición. Las palabras de la futbolista cerraron una jornada clave para la selección nacional, marcando tanto su propio momento de plenitud como la posición consolidada de España en la escena internacional del fútbol femenino.