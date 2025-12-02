Agencias

El Tesoro de EEUU investiga supuestas desviaciones del estado de Minnesota a Al Shabaab

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, ha anunciado este lunes que su Departamento está investigando supuestas desviaciones de "los impuestos de trabajadores" del estado de Minnesota a la organización terrorista Al Shabaab bajo la "mala gestión" de la anterior Administración y del gobernador del estado, Tim Walz.

"Bajo mi dirección, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos está investigando acusaciones de que, bajo la mala gestión irresponsable de la Administración Biden y el gobernador Tim Walz, el dinero de los impuestos de los trabajadores de Minnesota puede haber sido desviado a la organización terrorista Al Shabaab", ha anunciado Bessent en la red social X.

En este sentido, ha afirmado que compartirán sus "hallazgos a medida que continúe" la investigación, que ha enmarcado en la iniciativa del Gobierno presidido por Donald Trump para "garantizar que los impuestos de los estadounidenses no financien actos de terrorismo global".

El anuncio ha llegado un día después de que Trump insistiera en llamar "retrasado" a Walz, en el marco de sus ataques contra la gestión de su estado por, supuestamente, "permitir" la entrada de somalíes y "pagar miles de millones" a lo que "ni siquiera es un país".

