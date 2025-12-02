Agencias

El presidente de Portugal aplaza una visita a España tras someterse a una intervención quirúrgica de urgencia

El presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, ha aplazado la visita que tenía prevista a España para la semana que viene después de que haya sido operado de urgencia por una hernia, puesto que requiere de entre dos y cuatro semanas de recuperación.

La visita, que incluía una recepción de honor por parte de los Reyes de España, estaba organizada para los días 11, 12 y 13 de diciembre, pero se desconoce por el momento cuándo podrá realizarla de nuevo, según recoge la agencia de noticias Lusa.

El jefe de la Casa Civil, Fernando Frutuoso de Melo, ya había adelantado que estaban reorganizando la agenda del jefe de Estado luso, de 76 años, para los próximos días, con motivo de la salud del mandatario.

La Presidencia lusa indicó horas antes que la intervención quirúrgica en el Hospital Sao Joao de Oporto, donde ingresó el lunes tras sentirse indispuesto, "ha ido bien" y destacó que Rebelo de Sousa está en buen estado.

EuropaPress

