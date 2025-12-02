Agencias

Dimite el ministro de Defensa de Nigeria en plena emergencia nacional por la ola de secuestros

Guardar

La Presidencia de Nigeria ha anunciado este lunes la dimisión "por motivos de salud" del hasta ahora ministro de Defensa, Badaru Abubakar, que la ha comunicado en una carta al presidente, Bola Tinubu, mientras el país está en plena crisis por una ola de secuestros que ha llevado a la declaración de emergencia nacional.

"El ministro de Defensa de Nigeria, Alhaji Mohamed Badaru Abubakar, ha renunciado a su cargo con efecto inmediato", reza el comunicado firmado por el asesor especial del presidente para Información y Estrategia, que ha precisado que el ministro saliente "ha informado de que renunciaba por motivos de salud".

Asimismo, el asesor de Tinubu ha afirmado que éste ha aceptado la renuncia y que ha agradecido a Abubakar "sus servicios a la nación", a la espera de que el mandatario informe al Senado sobre el sucesor del ministro saliente.

Su dimisión se produce después de que el mandatario declarase la semana pasada el estado de emergencia nacional --"cuyo alcance se detallará oportunamente", según el comunicado de este lunes-- en respuesta al aumento de los secuestros en las últimas semanas, en especial en el oeste y noroeste del país. En su anuncio de la emergencia, Tibuno ordenó "un reclutamiento adicional en las Fuerzas Armadas" para incrementar las capacidades de las fuerzas de seguridad.

El noreste de Nigeria ha sido durante años el epicentro de las actividades de Boko Haram y su escisión, Estado Islámico en África Occidental (ISWA), si bien la inseguridad se ha extendido a otras zonas del país africano --en ocasiones vinculadas a los raptos para obtener el pago de rescates--, haciendo saltar las alarmas sobre la posible expansión de redes y bandas criminales, con su consiguiente impacto sobre la población civil.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Zelenski recompone la delegación de paz que conversará este domingo en EEUU con Witkoff y Kushner

Tras la salida de un alto funcionario implicado en corrupción, una renovada comitiva ucraniana se encuentra en Florida con representantes estadounidenses y asesores de Donald Trump, buscando definir próximas acciones para concluir el conflicto con Rusia según fuentes oficiales

Zelenski recompone la delegación de

Kazajistán denuncia un ataque ucraniano contra instalaciones de una empresa petrolera kazaja en el mar Caspio

La última agresión contra la terminal de crudo en Novorossiysk, atribuida a drones marinos, forzó la detención de exportaciones del consorcio KTK y agravó la preocupación internacional por la seguridad del suministro energético desde el mar Caspio

Kazajistán denuncia un ataque ucraniano

Al menos cuatro muertos y diez heridos tras un tiroteo en el norte de California (EEUU)

Las autoridades refuerzan el despliegue policial y solicitan apoyo de la ciudadanía mientras continúa la búsqueda del responsable del ataque durante una fiesta familiar, en el que resultaron afectadas diversas familias y se movilizaron recursos municipales, estatales y federales

Al menos cuatro muertos y

Elevan a 159 las víctimas mortales por las inundaciones en Sri Lanka

El elevado número de desaparecidos, la saturación de hospitales y el colapso de las infraestructuras complican la respuesta ante el desastre en Sri Lanka, mientras persiste la alerta meteorológica y crecen los llamados oficiales a adoptar medidas de prevención

Elevan a 159 las víctimas

Venezuela anuncia un plan para facilitar el retorno de los nacionales que se encuentren en el extranjero

Miles de ciudadanos enfrentarán obstáculos para regresar a su país debido al cierre del espacio aéreo y la suspensión de vuelos internacionales, mientras el gobierno habilita mecanismos excepcionales que priorizan situaciones críticas y busca apoyo internacional frente a sanciones estadounidenses

Venezuela anuncia un plan para