De la Puente y Caverzaschi protagonizan la campaña 'La pista no distingue'

Martín de la Puente, uno de los deportistas destacados en tenis en silla de ruedas, sostiene que “si la pista no distingue, la sociedad tampoco debería hacerlo, independientemente de las distintas capacidades que se puedan tener”. A partir de esa premisa se despliega la nueva campaña ‘La pista no distingue’, protagonizada por De la Puente junto a Daniel Caverzaschi, ambos medallistas de bronce en dobles durante los Juegos Paralímpicos de París. De acuerdo con la información provista por Solunion y difundida por medios especializados, la iniciativa se desarrolla en el contexto del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que se conmemora el miércoles 3 de diciembre, y tiene como objetivo fomentar la integración y responder a los prejuicios respecto a la discapacidad.

Según publicó Solunion, la aseguradora de crédito, caución y servicios asociados a la gestión del riesgo comercial, la campaña también busca promover un enfoque inclusivo tanto en el deporte como en la sociedad. La pieza audiovisual fue grabada en diferentes localizaciones de las calles de Madrid, utilizando testimonios y experiencias personales de los propios atletas, lo que según la empresa favorece trasladar un mensaje auténtico sobre la igualdad de oportunidades y la superación de barreras.

La directora Corporativa de Comunicación de Solunion, Eva Muñoz, declaró en el contexto de la campaña que “una vez más, volvemos a contar con dos protagonistas que representan a la perfección lo que queremos reflejar en ‘Solunion’ con esta campaña: que todos somos iguales, en el deporte y en la vida, y así lo demuestran Dani y Martín en su día a día”. Muñoz subrayó que la relación de la empresa con ambos tenistas se remonta al año 2021, y destacó que Solunion ha establecido un vínculo sólido con ellos, expresando satisfacción por el acompañamiento a lo largo de sus trayectorias deportivas y personales.

La pieza audiovisual centraliza los testimonios de De la Puente y Caverzaschi, quienes abogan por “romper estereotipos asociados a la discapacidad” desde sus propias vivencias. De la Puente enfatiza en la necesidad de que el reconocimiento de la igualdad en los espacios deportivos se extienda a la sociedad en general. Por su parte, Caverzaschi insiste en que “es importante seguir apostando por la integración plena y verdadera” y añade que “todos pueden contribuir a lograrla”.

El medio Solunion subrayó que la elección de estos deportistas como embajadores de la campaña responde tanto a sus logros deportivos como a su labor en la visibilización de la inclusión. Ambos atletas obtuvieron la medalla de bronce en los últimos Juegos Paralímpicos de París y han sido reconocidos en varias ocasiones por sus actuaciones en la disciplina de tenis en silla de ruedas, integrando el mensaje de superación personal con el compromiso social.

La campaña fue diseñada para aprovechar el impacto y la difusión del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, una efeméride que busca poner en primer plano los desafíos y derechos de las personas con discapacidad. Solunion indicó en su comunicación que la iniciativa pretende trasladar el mensaje a un público amplio, apelando tanto a la sensibilización como al fomento de entornos accesibles e inclusivos.

‘La pista no distingue’ utiliza recursos audiovisuales y el respaldo de testimonios reales para conseguir un efecto de identificación con el público. La institución organizadora precisó que la grabación en las calles de Madrid contempla escenarios cotidianos, lo que refuerza la idea central del proyecto: la igualdad de condiciones no solo en el ámbito deportivo sino en todos los aspectos de la vida diaria.

La presencia de De la Puente y Caverzaschi en la campaña responde también, según consigna Solunion, al deseo de reflejar ejemplos de integración eficaz y de mostrar cómo la dedicación deportiva puede convertirse en un medio para derribar prejuicios y promover el respeto, la empatía y la participación equitativa de todas las personas.

Los materiales que componen ‘La pista no distingue’ serán difundidos durante la semana del 3 de diciembre en canales digitales y redes sociales, con previsión de alcanzar tanto al público general como a agentes implicados en la gestión de la diversidad, el deporte adaptado y la inclusión de personas con discapacidad. Así lo detalló Solunion en el lanzamiento de la campaña, subrayando el valor de los testimonios y del ejemplo de los protagonistas.

La campaña favorece el trabajo transversal sobre la integración de personas con discapacidad, alineando la estrategia de Solunion con compromisos sociales más amplios y respondiendo a la demanda de mayor visibilidad y normalización en escenarios públicos y privados.

Según la información publicada por Solunion y recogida por medios especializados, la continuidad de iniciativas similares dependerá de la acogida de ‘La pista no distingue’, así como de los avances observados en la percepción y las prácticas inclusivas tanto dentro como fuera del deporte adaptado.