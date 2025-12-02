Colombia expulsa a 9 personas de la secta judía Lev Tahor y entrega a 17 menores a los servicios de EEUU

Las autoridades migratorias de Colombia han anunciado este lunes la expulsión del país de nueve personas de la secta judía Lev Tahor, que han salido en un vuelo con destino a Nueva York junto a dos responsables gubernamentales y con "17 niñas, niños y adolescentes" que serán entregados a los Servicios de Protección de la Infancia de la ciudad estadounidense.

"Migración Colombia ha expulsado a nueve personas de Lev Tahor y los entrega a autoridades de Estados Unidos. Las 26 personas de esta comunidad, incluidas las niñas, niños y adolescentes, salieron en un vuelo hacia Nueva York, junto a dos de nuestros oficiales", ha anunciado en la red social X la autoridad, ligada al Ministerio de Exteriores de Colombia.

Asimismo, ha indicado que "las 17 niñas, niños y adolescentes que entraron al país de manera regular junto a sus familias serán puestas a disposición de Child Protective Services de Nueva York, (...) responsable de garantizar la restitución de sus derechos".

Su salida del país ha llegado tras una intervención de Migración Colombia junto al Ejército a finales de noviembre, cuando, ante informaciones "sobre la presencia en el país de menores de edad de nacionalidades estadounidense, guatemalteca y canadiense" pertenecientes a la secta, intervinieron en un establecimiento hotelero en el municipio de Yarumal (Antioquia), donde hallaron a las 26 personas.

Se trata de siete familias que habrían ingresado a finales de octubre procedentes de Nueva York. "Existen alertas de agencias homólogas contra miembros de esta secta por presuntos delitos contra menores de edad en Guatemala y Estados Unidos, incluidas condenas a algunos líderes por secuestro y explotación sexual infantil", subrayó entonces Migración Colombia, que también alertó de "indicios de que podrían intentar establecer una nueva colonia en Colombia para continuar con los crímenes".

Entre los 17 menores encontrados, cinco tenían una "circular amarilla vigente de Interpol", un tipo de alerta que se emite ante desapariciones de personas, principalmente menores de edad y posibles víctimas de delitos como trata de personas y secuestro, según precisó la autoridad migratoria.

Lev Tahor saltó a la primera plana en diciembre de 2024, cuando las autoridades de Guatemala detuvieron a 160 menores de edad presuntamente abusados por un miembro de la secta. Entonces, la Fiscalía guatemalteca apuntó también a posibles malos tratos relacionados con abuso sexual y matrimonios forzados.

En junio de 2025, el líder de la secta en Guatemala, el salvadoreño Jonathan Emanuel Cardona Castillo, fue entregado a las autoridades guatemaltecas, acusado de maltrato a menores, violación y trata de personas, según anunció la Fiscalía de El Salvador.