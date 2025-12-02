Casa Real reacciona al vídeo del Emérito pidiendo a los jóvenes que apoyen al Rey Felipe VI: "Inoportuno e innecesario"

Sorpresa mayúscula este lunes cuando a media mañana ha empezado a correr como la pólvora una grabación del Rey Juan Carlos a los jóvenes españoles en la que, a 48 horas de que su libro de memorias, 'Reconciliación', salga a la venta en nuestro país, justifica por qué lo ha escrito y pide apoyo para el reinado del Rey Felipe VI.

Aunque en un primer momento muchos pensaron que se trataba de un vídeo hecho con Inteligencia Artificial, no tardaba en confirmarse que se trataba del mismísimo Emérito que, en apenas minuto y medio y con una bandera de España ondulante de fondo, ha reivindicado su legado antes de reclamar un respaldo por parte de la juventud a su hijo en su "duro trabajo" de unir a los españoles.

A pesar de que Casa Real no suele comentar nada en relación con Don Juan Carlos y de hecho no se había pronunciado ni por la publicación en Francia de sus memorias, ni por la entrevista ofrecida la semana pasada a la televisión francesa, en esta ocasión sí ha trascendido que Zarzuela no ve este vídeo del Emérito -del que no habían sido informados de antemano- "oportuno ni necesario".

Con su grabación, quien fuera monarca durante casi cuatro décadas busca trasladar un mensaje a los más jóvenes, "sobre todo para todos los que no conocéis la historia de España". "Quiero que sepáis que vuestros padres, vuestros abuelos y muchos españoles unidos conseguimos hacer una Transición ejemplar, dar un cambio a este país en unas circunstancias muy complejas en las que todos tuvimos que esforzarnos y arriesgar, pero con la generosidad y el esfuerzo de todos logramos que este país sea lo que hoy es", ha reivindicado.

Don Juan Carlos ha justificado nuevamente la publicación de sus memorias en vísperas del 50º aniversario de su proclamación como rey. Lo ha hecho, "con la idea de que vuestros padres puedan recordar momentos históricos y que vosotros podáis conocer la historia reciente de vuestro país, sin distorsiones interesadas". "La monarquía ha jugado un papel esencial en toda esta Transición, una posición institucional y de relaciones en las que hemos conseguido conectar a España con el resto del mundo", ha destacado.

En este punto ha sido cuando se ha dirigido a los jóvenes: "Os pido que apoyéis a mi hijo el Rey Felipe en este duro trabajo que es unir a todos los españoles y que España siga siendo y jugando un papel tan relevante en el mundo". "Gracias por escucharme, un fuerte abrazo", ha concluido el vídeo, que es el primer mensaje que el Emérito dirige a los españoles desde que abdicó en 2014 y posteriormente se instaló en Emiratos Árabes en el verano de 2020.