Canadá llega a un acuerdo con la UE para participar en los préstamos europeos para gasto en defensa

La Comisión Europea cerró a última hora del lunes un acuerdo con Canadá para su participación como tercer país en los préstamos europeos SAFE, el fondo comunitario para invertir en defensa.

Tan solo un día después de que acabara el plazo para que los Estados miembro interesados presentaran sus planes nacionales y se dieran por concluidas las negociaciones de participación con terceros países, Canadá logró cerrar un acuerdo que confirma su participación en el mecanismo dotado de 150.000 millones para la compra conjunta de medios militares.

En una declaración conjunta, la presidenta comunitaria, Ursula von der Leyen, y el primer ministro canadiense, Mark Carney, han valorado el paso para que el país norteamericano se beneficie del programa europeo. "En estos tiempos geopolíticamente turbulentos, es un medio para aumentar la cooperación, cumplir los objetivos de defensa y gastar mejor, mientras abordamos la urgencia a corto plazo y las necesidades a largo plazo", han subrayado.

La participación en SAFE lleva el compromiso en materia de seguridad "un paso más adelante" y refuerza la relación "como socios, aliados y amigos", han señalado.

"Este es el siguiente paso en nuestra cooperación cada vez más profunda y simboliza las prioridades compartidas de la Unión Europea y Canadá. Juntos, crearemos cadenas de suministro de defensa resilientes entre nuestras industrias en un momento crucial para la seguridad global", han añadido Von der Leyen y Carney, apuntando que el refuerzo de las capacidades industriales repercutirá en más creación de empleo y oportunidades.

Este mecanismo incentiva las compras conjunta entre participantes de equipos militares con préstamos de 150.000 millones, de los que provisionalmente España tiene asignados unos 1.000 millones. También prevé fondos para potenciar la industria de defensa ucraniana, de hecho, 15 de los 19 Estados miembros que han solicitado los fondos incluyen inversiones en Ucrania.

Una vez los países interesados presentaron sus planes nacionales de gasto Bruselas analizará durante diciembre y enero sus previsiones con la vista puesta en que los fondos iniciales se desplieguen en los primeros meses de 2026 y se implementen los proyectos. Los préstamos establecen que el 35% de las compras se puedan realizar en industrias fuera de la UE, principalmente en socios afines como Reino Unido, Canadá o Corea del Sur.