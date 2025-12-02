AWS y Google se alían para facilitar las conexiones privadas y de alta velocidad entre proveedores de nube

La posibilidad de evitar interrupciones de servicio causadas por la dependencia exclusiva de un único proveedor de nube representa una ventaja crucial para las organizaciones que manejan grandes volúmenes de datos y aplicaciones críticas. Según detalló el medio fuente, Amazon Web Services (AWS) y Google Cloud anunciaron la colaboración que permite a las empresas utilizar ambas plataformas y migrar de una a otra según sus necesidades o en caso de incidentes que afecten a uno de los proveedores. Esta nueva solución, presentada en vista preliminar bajo el nombre de AWS Interconnect - multicloud, busca transformar la forma en la que se realiza la conexión entre diferentes servicios cloud, aumentando la agilidad y la seguridad en la transferencia de cargas de trabajo.

De acuerdo con la información publicada, la iniciativa se materializa a través de una versión previa de AWS Interconnect, una herramienta que posibilita conexiones privadas y de alta velocidad entre compañías proveedoras de servicios en la nube. El objetivo principal es ofrecer a las organizaciones una vía simplificada para establecer canales de comunicación directa y dedicados entre plataformas como AWS y Google Cloud, respondiendo a la creciente demanda empresarial de estrategias multicloud, interoperabilidad entre entornos, y libertad de elección tecnológica.

Tal como explicó AWS en un comunicado, la utilización de este nuevo servicio permite a las empresas configurar conexiones de red privadas y seguras de manera rápida, con ancho de banda reservado y mecanismos integrados para garantizar la estabilidad ante incidencias. Este sistema elimina la necesidad de gestionar manualmente complejas configuraciones de red y la coordinación entre diferentes equipos, lo que aceleraba los procesos y demandaba una prolongada planificación interna por parte de los clientes empresariales. Con esta integración, el tiempo necesario para establecer estas conexiones se reduce considerablemente.

La solución se presenta como una especificación unificada que, según informó Google, incorpora monitoreo constante de las conexiones para identificar y resolver problemas antes de que impacten a los usuarios finales. Los proveedores han puesto énfasis en la capacidad para reaccionar preventivamente y evitar caídas inesperadas de servicio, lo que contribuiría a impedir incidentes como los experimentados recientemente con plataformas como Fortnite, ChatGPT o Perplexity, que vieron interrumpido el acceso a sus usuarios tras fallos en los servicios cloud.

Como indicó Google en su comunicado, el sistema de interconexión colaborativa permite a los clientes combinar y migrar recursos entre nubes con mayor rapidez, apoyados en una conectividad global y supervisada constantemente. Según Amazon, esta forma de enlace directo facilita a las empresas el acceso inmediato a recursos de distintas nubes, eliminando la dependencia de un solo proveedor y potenciando la continuidad operativa, incluso ante eventuales incidentes generalizados.

AWS reveló que, aunque la funcionalidad se encuentra en fase preliminar, ya está disponible en cinco regiones bajo su operación, aunque sin especificar cuáles. Los usuarios pueden activar la herramienta a través de la consola de gestión de AWS. Las especificaciones de la interfaz de programación de aplicaciones (API) también se encuentran abiertas para que otros proveedores de servicios cloud puedan integrarlas, lo que podría allanar el camino para el desarrollo de un ecosistema de conectividad multicloud aún más amplio.

Dentro de la alianza actual, AWS Interconnect - multicloud opera en conjunto con la herramienta Cross-Cloud Interconnect de Google Cloud. La funcionalidad posibilita conexiones entre recursos como AWS Transit Gateway, AWS Cloud WAN y Amazon VPC con los servicios ofrecidos por Google Cloud, estableciendo vínculos que antes requerían semanas o meses para desplegarse. Amazon adelantó que, a futuro, la integración incluirá también a Microsoft Azure, lo que extendería las capacidades multicloud a una mayor proporción del mercado global para el año 2026.

El vicepresidente y director general de redes cloud en Google Cloud, Rob Enns, valoró el acuerdo señalando: “Nos entusiasma esta colaboración, que permite a nuestros clientes migrar sus datos y aplicaciones entre nubes con una conectividad global simplificada y una mayor eficacia operativa”.

Como resultado, la oferta conjunta de AWS y Google apunta a una mejora sustancial en la experiencia de cliente y en los estándares de resiliencia del sector cloud. Esta evolución respondería tanto a las demandas técnicas derivadas de la complejidad de cargas de trabajo y regulación como a la importancia de reducir las barreras al cambio entre diferentes entornos, permitiendo a las compañías mantener la flexibilidad para elegir la infraestructura tecnológica más adecuada en cada momento.

El medio fuente puntualizó que esta iniciativa responde a la presión que han experimentado muchas empresas al verse forzadas a crear conexiones autogestionadas y personalizadas entre nubes, lo cual resultaba un proceso costoso, propenso a errores y poco ágil ante las necesidades operativas actuales. Con la presentación de AWS Interconnect - multicloud en fase de vista previa, tanto AWS como Google propician un marco de trabajo que facilita la interoperabilidad entre los principales actores de la nube, favoreciendo la continuidad de negocio y la disponibilidad permanente de servicios digitales.

Por último, tanto AWS como Google Cloud confirmaron que la solución incorpora capacidades de supervisión proactiva, lo que posibilita una reacción inmediata ante incidentes de conectividad y refuerza la seguridad general de la infraestructura. La apertura de especificaciones para la adopción por parte de otros proveedores prevé un horizonte donde la conectividad entre nubes podrá gestionarse bajo estándares comunes, con impacto positivo en la gestión integral de recursos IT para organizaciones de todos los sectores.