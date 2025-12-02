Agencias

Asesinada una mujer de 29 años en Alicante en un presunto caso de violencia de género

La Policía Nacional investiga el asesinato de una mujer de 29 años cuyo cuerpo ha sido localizado en la tarde de este martes en una vivienda de la ciudad de Alicante. En el mismo domicilio ha aparecido el cadáver de un hombre, que mantenía una relación sentimental con la víctima, por lo que el suceso se investiga como un posible caso de violencia machista.

Según ha informado la Policía Nacional, esta tarde se ha recibido un aviso por el hallazgo de dos cuerpos sin vida encontrados en una vivienda de la capital alicantina. Los cadáveres, un hombre y una mujer de 34 y 29 años de edad, respectivamente, han sido hallados por un testigo cuando ha accedido al interior del citado domicilio.

Según ha podido saber Europa Press, el cuerpo de la mujer presentaba heridas de arma blanca y el hombre ha aparecido ahorcado.

Los agentes del Grupo de Homicidios y Científica de Policía Nacional se encuentran en estos momentos realizando la correspondiente inspección ocular para recabar todos los indicios acerca de los hechos y esclarecer las causas de los fallecimientos.

Los primeros indicios, detalla este cuerpo de seguridad, apuntan a que entre los dos fallecidos existe una relación sentimental por lo que se está tratando como un presunto caso de Violencia de Género.

Por su parte, la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género ha dado a conocer que está recabando datos de este asesinato.

