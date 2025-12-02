Alexia Putellas, elegida 'MVP' de la Liga de Naciones 2025

El regreso a la titularidad de Alexia Putellas se produjo después de que la centrocampista superara la lesión sufrida al inicio de la Liga de Naciones 2025, una recuperación que le permitió reincorporarse al equipo nacional y convertirse en pieza clave durante las etapas decisivas del torneo, informó el medio de referencia. Su participación resultó central tanto en tareas ofensivas como en la conducción del grupo, circunstancia que fue reconocida de manera oficial con la designación de Putellas como ‘Jugadora Más Valiosa’ (MVP) del campeonato tras haber anotado cinco goles en los ocho encuentros que disputó.

Tal como publicó el medio citado, el rendimiento de Putellas ganó notoriedad a partir de su regreso, una vez cerrada la fase de grupos en la que no participó en los partidos frente a Bélgica e Inglaterra debido a la lesión. En el segmento final del torneo, la futbolista nacida en Mollet del Vallès se consolidó en el esquema implementado por Montse Tomé, seleccionadora nacional, actuando como referente indiscutible. Especial protagonismo tuvo al marcar dos tantos en la victoria por 7-1 sobre Portugal y en las semifinales ante Suecia, donde abrió la cuenta en la eliminatoria con un gol de tiro libre y luego selló la clasificación a la final con un tercer gol en Goteborg durante el partido de vuelta.

Según detalló el medio de referencia, las intervenciones goleadoras de Putellas se repitieron en momentos del torneo que resultaron determinantes para el avance del equipo, apuntalando la transición a la fase final y la posterior obtención del título. La culminación de este proceso quedó confirmada después del triunfo de la selección española por 3-0 sobre Alemania en el Estadio Riyad Air Metropolitano, un resultado que aseguró la conquista del torneo por parte del conjunto dirigido por Montse Tomé. El medio remarcó que, tanto la capacidad para definir ocasiones de gol como la implicación de Putellas en la generación del juego colectivo, contribuyeron de forma directa en las instancias de máxima exigencia.

En paralelo a la aportación de Putellas, la actuación de Claudia Pina también sobresalió a lo largo de la competencia. Según especificó el medio citado, la futbolista del FC Barcelona fue distinguida como ‘MVP’ de la final gracias a sus dos goles en ese encuentro frente al conjunto alemán, anotaciones que elevaron su cuenta personal a cuatro tantos durante la fase final del torneo. Pina había sumado goles previos tanto en la fase de grupos, frente a Inglaterra, como en la ida de semifinales ante Suecia.

El informe añadió que Claudia Pina terminó la Liga de Naciones como máxima goleadora, con ocho tantos, cifra que la ubicó empatada en la cima de la clasificación artillera junto a la belga Tessa Wullaert. La publicación subrayó que la capacidad de finalización de Pina representó un elemento clave para sostener la eficacia ofensiva del combinado español y se complementó con la experiencia de Putellas, componiendo ambas una dupla relevante en el dispositivo ofensivo de Montse Tomé.

El desarrollo del equipo español durante la Liga de Naciones 2025 se apoyó en la combinación del liderazgo articulado desde el centro del campo por Putellas y la fortaleza definitoria de Pina. El medio de referencia ilustró que, además de los goles, ambas jugadoras influyeron de forma notable en la organización y el impulso creativo del juego colectivo, facilitando que España impusiera su superioridad competitiva desde los cuartos de final en adelante, hasta concretar la victoria final sobre el conjunto alemán.

La publicación puso de relieve que el rendimiento colectivo, sumado al aporte decisivo de figuras como Alexia Putellas y Claudia Pina, constituyeron factores determinantes en la obtención del campeonato, posicionando al fútbol femenino español en el primer plano del certamen continental durante esta edición de la Liga de Naciones 2025.