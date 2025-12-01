Agencias

Trump ya ha decidido quién sucederá a Powell al frente de la Fed

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado que ya tiene decidido quién será el próximo presidente de la Reserva Federal cuando en mayo de 2026 expire el mandato del actual banquero central estadounidense, Jerome Powell, a quien el líder republicano ha criticado incluso a nivel personal desde su regreso a la Casa Blanca.

"Ya sé a quién voy a elegir", ha afirmado Trump esta noche a bordo del Air Force One a preguntas de la prensa, aunque el presidente estadounidense ha evitado confirmar si el elegido será finalmente Kevin Hassett, actual director del Consejo Económico Nacional de la Casa Blanca, cuyo nombre ha sido señalado por la prensa estadounidense como el principal favorito para suceder a Powell.

"No te lo voy a decir. Lo anunciaremos", se ha limitado a comentar Trump al ser cuestionado por las opciones de Hassett, a quien se considera alineado con la postura de Trump de que la Reserva Federal baje los tipos de interés de manera más agresiva para estimular el crecimiento y abaratar los costes de financiación del Gobierno.

A mediados de noviembre, Scott Bessent, secretario del Tesoro y encargado del proceso de selección del sucesor de Jerome Powell, adelantó que el nombre elegido probablemente se haría público antes de Navidad, aunque recordó que el anuncio del nuevo presidente de la Fed es una prerrogativa presidencial.

Para entonces, la lista de candidatos a presidir el banco central de EEUU se había reducido tras una primera ronda de entrevistas a cinco candidatos, frente a los once iniciales.

Los cinco finalistas eran los actuales miembros de la Junta de la Fed, Christopher Waller y Michelle Bowman; el exgobernador de la Fed Kevin Warsh; el director del Consejo Económico Nacional de la Casa Blanca, Kevin Hassett; y el ejecutivo de BlackRock Rick Rieder.

