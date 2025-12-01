Agencias

Pablo Urdangarín saca su lado más cómico y divertido al margen de la inminente reaparición de su padre

Guardar

Volcado en el balonmano y convertido en uno de los jugadores más decisivos del Fraikin BM Granollers, Pablo Urdangarín continúa cumpliendo con sus compromisos deportivos al margen de la doble polémica que rodea a su familia: por un lado, la entrevista del Rey Juan Carlos ha concedido a una cadena francesa tras la publicación de 'Reconciliación' en la que se lamenta de la poca relación que tiene con el Rey Felipe VI y sus nietas Leonor y Sofía; y por el otro, la reaparición de su padre Iñaki Urdangarín en el programa 'Pla Seqüencia' de Jordi Basté en La 2Cat mientras se especula que estaría escribiendo sus memorias con la ayuda de su pareja, Ainhoa Armentia.

Ajeno a qué contará su progenitor en su primera entrevista en televisión desde que salió de prisión, y dejando entrever que no le preocupa que pueda hablar sobre su separación de la infanta Cristina, o su verdadera relación con la Familia Real, Pablo ha mostrado su faceta más divertida en el último partido del Granollers (en el que por cierto se ha impuesto al Tubos Aranda Villa de Aranda por 28 a 22) y se ha destapado como el verdadero 'showman' de su equipo.

Desinhibido y revelando un lado cómico del que no suele presumir en público, el sobrino de Felipe VI no solo ha contribuido con su juego a la victoria de su equipo, sino que también ha ejercido de animador haciendo un baile de guerra con los ultras de 'El infierno' que más bien parecían pasos sacados del repertorio de Chiquito de la Calzada, mientras hacía morritos con la boca y movimientos con las manos sin dejar de reírse.

Un partido en el que no ha contado con el apoyo de ningún ser querido en las gradas, ni siquiera su novia Johanna Zott, y en el que también ha derrochado ternura y delicadeza con el bebé de uno de sus compañeros, dejándonos ver su lado más 'paternal' al llenar de carantoñas al pequeño.

Muy discreto, y tras confesar hace unos días ante las cámaras de Europa Press que le encantaría que su abuelo pudiese regresar a vivir en España, Pablo ha dado la callada por respuesta a las preguntas de la prensa sobre su padre, dejando en el aire qué contará en su primera entrevista en televisión, si es cierto que está escribiendo sus memorias, y qué le parecen las críticas por su nueva faceta de coach.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Honduras vota este domingo en pleno estado de excepción y entre acusaciones cruzadas de fraude

La tensión crece ante una crucial jornada electoral en la que se definirá el rumbo político de Honduras, con denuncias de manipulación de resultados, enfrentamientos entre aspirantes y el futuro del país en manos de más de seis millones de votantes

Honduras vota este domingo en

Makoke desvela cómo está su relación con Gonzalo

A pesar de aplazar sus planes de casamiento, la colaboradora afirma sentirse plenamente feliz junto a su pareja, destaca el buen momento que atraviesan y subraya la importancia de priorizar el bienestar de quienes la rodean

Makoke desvela cómo está su

Este centro logístico de Amazon en Illescas está listo para surtir 600.000 productos al día en pleno Black Friday

El complejo MAD 7, ubicado en Toledo, opera con 1.500 empleados, inteligencia artificial y robots para procesar pedidos en tiempo récord, maximizando la eficiencia y adaptándose a los picos de demanda durante campañas comerciales como Black Friday y Navidad

Este centro logístico de Amazon

El Parlamento de Venezuela anuncia una comisión para investigar presuntas ejecuciones extrajudiciales de EEUU

El Parlamento de Venezuela anuncia

Trump ya ha decidido quién sucederá a Powell al frente de la Fed

Trump ya ha decidido quién