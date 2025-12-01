Muere bajo custodia un destacado opositor detenido en las protestas contra la victoria electoral de Biya

El destacado opositor camerunés Anicet Ekane, líder del partido Movimiento Africano por la Nueva Independencia y la Democracia (Manidem), ha fallecido en prisión, después de ser detenido el 24 de octubre en la ciudad de Douala en el marco de las protestas contra la victoria del presidente, Paul Biya, en las últimas elecciones en el país africano.

"Anicet Ekane ha muerto", ha dicho su abogado, Emmanuel Simh, en un breve mensaje en su cuenta en la red social Facebook, sin que por ahora haya más detalles al respecto. El político, de 73 años, había sido trasladado tras su arresto a un centro de detención en la capital, Yaundé.

La muerte de Ekane, cuyo partido respaldó la candidatura del opositor Issa Tchiroma Bakary a las presidenciales, ha llevado al Ministerio de Defensa a ordenar la apertura de una investigación para "establecer con precisión las circunstancias del fallecimiento", antes de resaltar que habrá "un tratamiento legal riguroso" del caso.

El portavoz de la cartera, Cyrille Serge Atonfack, ha especificado que el político sufría "varias patologías crónicas" y ha asegurado que fue ingresado recientemente en el Centro Médico Militar de la Gendarmería Nacional, antes de reseñar que estaba detenido "en el marco de una investigación abierta por diversas infracciones graves que eran competencia del Tribunal Militar".

"Recibió tratamiento apropiado por parte del cuerpo médico militar, en concierto con sus médicos personales, y se beneficiaba de un seguimiento complementaria en los hospitales del lugar", ha recalcado, al tiempo que ha presentado sus condolencias a la familia del político, según ha recogido el portal de noticias Actu Cameroun.

El partido Manidem ha hablado de "asesinato" en su cuenta en Facebook, mientras que Mamadou Mota, presidente interino del también opositor Movimiento para el Renacimiento de Camerún (MRC), ha apuntado que "se trata de un crimen de Estado cometido con la vil complicidad del silencio y la indignación calculada de funcionarios de Naciones Unidas y de las embajadas de países amigos de Camerún".

Las autoridades de Camerún cifraron la semana pasada en 20 el número de muertos a causa de los episodios de violencia registrados tras las elecciones presidenciales celebradas el 12 de octubre, en las que Biya obtuvo un octavo mandato al frente del país en medio de denuncias de fraude por parte de Tchiroma Bakary y otros opositores.

Biya, de 92 años, se impuso en dichos comicios con un 53,7 por ciento de los votos, según los resultados oficiales, que dieron un 35,2 por ciento de las papeletas a Tchiroma Bakary, quien antes del anuncio final había dicho que contaba con pruebas de que se había hecho con cerca del 60 por ciento de los respaldos.

El mandatario tomó posesión en una ceremonia celebrada el 6 de noviembre para otro mandato de siete años al frente del país --que dirige desde hace 43 años--, en medio de las dudas sobre su estado de salud, especialmente debido a sus escasas apariciones públicas durante los últimos años, incluidos pocos actos de campaña de cara a las presidenciales.