Agencias

Lydia Lozano, emocionada, se rinde ante la fortaleza de Charly en su momento más delicado

Guardar

Lydia Lozano está afrontando uno de los años más difíciles de su vida personal. Desde hace semanas, la periodista permanece volcada en el hospital a consecuencia de la gravedad del estado de salud de su marido, Charly, tras una delicada operación de espalda y una grave infección bacteriana que derivó en una intervención cardíaca urgente para sustituir una válvula dañada. El duro proceso posoperatorio está siendo una auténtica odisea médica, con altibajos y grandes dosis de incertidumbre, obligando a la colaboradora a dejar de lado todos sus compromisos profesionales para centrarse por completo en el bienestar de su pareja.

El arquitecto lleva semanas ingresado, medicado y recibiendo tratamiento intravenoso constante, y su recuperación es tan lenta y complicada que todavía no se puede vislumbrar cuándo recibirá el alta. La periodista, que perdió a su madre el pasado mes de abril, admite estar exhausta y reconoce que algunos días Charly ni siquiera desea recibir visitas por el desgaste físico y emocional que implica la enfermedad.

En medio de este momento tan delicado, Lydia solo tiene palabras de admiración: "Él lo lleva bastante bien. Es un jabato. Yo estoy... vamos, que le pediría un autógrafo. Te lo juro. Soy súper fan. Porque yo no sé, tanta operación, si yo lo llevaría bien. Le admiro mucho". Una confesión cargada de emoción, que refleja el profundo afecto y orgullo por la entereza con la que Charly está enfrentando este largo y difícil proceso médico.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Hallado el cadáver en el interior de una vivienda incendiada en la capital

Una persona ha sido encontrada muerta tras el fuego en un domicilio del centro de Granada, confirmaron autoridades de Emergencias 112, mientras el operativo judicial avanza y se investigan las circunstancias del suceso, sin detalles sobre la identidad

Hallado el cadáver en el

El Papa denuncia que "con mucha frecuencia, la religión se utiliza para justificar guerras" durante su viaje a Turquía

Durante una histórica misa en Estambul, León XIV advirtió sobre la instrumentalización de credos para justificar violencia, llamó a avanzar en reconciliación global y firmó con Bartolomé I un mensaje conjunto instando a jamás invocar a Dios al legitimar conflictos

El Papa denuncia que "con

Fabiola Martínez reacciona a la entrevista de Gabriela Guillén

Tras la polémica surgida, la exesposa de Bertín Osborne subraya la importancia de la prudencia y el sentido común ante el conflicto y pide evitar declaraciones apresuradas para proteger el bienestar del menor involucrado en la disputa familiar

Fabiola Martínez reacciona a la

Amazon Fresh lanza una campaña de donaciones de alimentos contra el desperdicio en Navidad junto a Fundación Altius

Amazon Fresh lanza una campaña

DeepSeek lanza un nuevo modelo con un nivel de razonamiento similar al de GPT-5

DeepSeek lanza un nuevo modelo