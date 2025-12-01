Agencias

La UE envía tres millones de euros adicionales para apoyar la respuesta a las inundaciones en Pakistán

La Unión Europea (UE) ha anunciado este lunes el envío de tres millones de euros adicionales para comunidades afectadas por las recientes inundaciones en Pakistán, que tuvieron su epicentro en la provincia de Punyab (este), un apoyo que se suma al millón de euros movilizado en septiembre para labores sanitarias, entrega de agua potable y otros servicios esenciales.

El bloque ha explicado que estos fondos serán entregados en efectivo para que familias en estado de vulnerabilidad puedan satisfacer sus necesidades inmediatas tras el monzón, que ha dejado cerca de siete millones de damnificados y alrededor de 2,9 millones de desplazados, además de más de un millar de muertos.

"Esta temporada del monzón ha sido particularmente destructiva para muchas comunidades paquistaníes", ha lamentado la comisaria de la UE para Igualdad, Preparación y Gestión de Crisis, Hadja Lahbib, quien ha reseñado que "Punyab ha hecho frente a sus peores inundaciones en cuatro décadas".

"La gente ha visto cómo sus casas, sus pertenencias, sus campos de cultivo y su ganado han sido arrasados por las aguas. Esta financiación de la UE muestra nuestra solidaridad global y garantice un apoyo muy necesario durante la etapa de recuperación", ha zanjado Lahbib. La UE ha entregado este año más de 14,5 millones de euros en ayuda humanitaria a Pakistán.

