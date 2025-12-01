Agencias

La firma de marketing Omnicom despedirá a más de 4.000 trabajadores en el marco de su fusión con Interpublic

Guardar

El grupo estadounidense de marketing Omnicom despedirá a más de 4.000 trabajadores en el marco de la fusión con su competidor Interpublic Group (IPG), la cual se acordó en diciembre del año pasado por unos 13.250 millones de dólares (11.389 millones de euros).

La información ha sido adelantada por 'Financial Times' citando al presidente y consejero delegado de Omnicom, John Wren, que ha recordado que la unión brindará un ahorro anual de más de 750 millones de dólares (644,7 millones de euros).

Según los términos del acuerdo, que contó con el respaldo unánime de los dos consejos de administración, los accionistas de Omnicom controlarán el 60,6% de la compañía combinada y los accionistas de Interpublic el 39,4% restante.

Las empresas anticipan que su fusión dará lugar a una firma con unos ingresos combinados de 25.600 millones de dólares (22.004 millones de euros). La sociedad fusionada conservará el nombre Omnicom y cotizará bajo el 'ticker' bursátil 'OMC' en la Bolsa de Nueva York.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Localizado el causante de un accidente al circular en dirección contraria en Aiguaviva (Girona)

El individuo perseguido tras producirse un choque frontal en la AP-7 fue interceptado caminando por el arcén, según la policía, que ahora lo investiga por imprudencia grave y desobedecer controles de detección de alcohol y drogas

Localizado el causante de un

El fiscal general de Honduras anuncia "acciones" para evitar la "impunidad" si Trump indulta a Hernández

La postura del Ministerio Público en Tegucigalpa instala tensión política y judicial, ya que Zelaya Álvarez advirtió sobre la posible reactivación de investigaciones pendientes si Hernández vuelve al país tras ser exonerado por decisión de la Casa Blanca

El fiscal general de Honduras

El exlíder laborista Jeremy Corbyn presenta en sociedad a su nuevo partido tras una difícil fundación

Divisiones internas, tensiones y disputas legales marcaron el nacimiento de la nueva agrupación liderada por Jeremy Corbyn, que se presentó en Liverpool apostando por una alternativa socialista nacional de cara a los comicios británicos de 2026

El exlíder laborista Jeremy Corbyn

La OMS recomienda el uso de fármacos GLP-1 para tratar la obesidad junto a dieta saludable y actividad física

Infobae

Curro Romero, emocionado en su homenaje en Camas

Figuras emblemáticas de la tauromaquia, seguidores y vecinos de Camas acompañaron al legendario matador en la inauguración de una escultura conmemorativa, reflejando el respeto y el arraigo de su trayectoria en la víspera de su cumpleaños 92

Curro Romero, emocionado en su