La firma de marketing Omnicom despedirá a más de 4.000 trabajadores en el marco de su fusión con Interpublic

El grupo estadounidense de marketing Omnicom despedirá a más de 4.000 trabajadores en el marco de la fusión con su competidor Interpublic Group (IPG), la cual se acordó en diciembre del año pasado por unos 13.250 millones de dólares (11.389 millones de euros).

La información ha sido adelantada por 'Financial Times' citando al presidente y consejero delegado de Omnicom, John Wren, que ha recordado que la unión brindará un ahorro anual de más de 750 millones de dólares (644,7 millones de euros).

Según los términos del acuerdo, que contó con el respaldo unánime de los dos consejos de administración, los accionistas de Omnicom controlarán el 60,6% de la compañía combinada y los accionistas de Interpublic el 39,4% restante.

Las empresas anticipan que su fusión dará lugar a una firma con unos ingresos combinados de 25.600 millones de dólares (22.004 millones de euros). La sociedad fusionada conservará el nombre Omnicom y cotizará bajo el 'ticker' bursátil 'OMC' en la Bolsa de Nueva York.