Agencias

Illa, en "contacto permanente" por el brote de peste porcina, mantiene su agenda en México

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha asegurado este lunes que se mantiene "en contacto permanente" con su Govern sobre la peste porcina africana (PPA), que la prioridad es parar el brote, ayudar al sector agrario y superar la emergencia, además de confirmar que, de momento, mantiene su agenda en México.

En una atención a los medios en Guadalajara durante su viaje institucional a México, ha dicho que, además del contacto con los consellers Albert Dalmau (Presidencia), Òscar Ordeig (Agricultura) y Núria Parlon (Interior), ha intercambiado mensajes con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; ha hablado con el ministro de Agricultura, Luis Planas, y ha pedido comparecer en el Parlament.

Ha instado a los ciudadanos seguir las indicaciones proporcionadas por la Generalitat y ha subrayado que la prioridad es "perimetrar y controlar" el brote originado en el entorno de Collserola (Barcelona), para lo que se han desplegado 400 efectivos.

"El Govern estamos haciendo desde el primer momento todo lo que tenemos que hacer", ha remarcado Illa, y lo ve compatible con seguir la evolución de los acontecimientos desde México.

Ha dicho que "no es una situación sencilla" y que no la minimiza por los efectos que puede tener en el sector, pero considera que puede mantener la agenda en México y que el Govern está integrado por diferentes personas bajo su responsabilidad.

Sobre el origen, ha afirmado que hay diferentes hipótesis, una de las cuales podría ser unos restos de comida que un jabalí hubiera consumido en la basura y con los que se hubiera contagiado, pero ha añadido que son los expertos quienes deben determinarlo y que no se le ha transmitido "una evidencia concluyente".

