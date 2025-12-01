El Congreso interroga hoy al jefe de Gabinete de Mazón y al conseller de Educación para esclarecer el día de la dana

La comisión del Congreso que investiga la gestión de la dana del 29 de octubre de 2024 que causó la muerte a 229 personas en la provincia de Valencia recibe este lunes a José Manuel Cuenca, jefe de Gabinete del expresidente autonómico Carlos Mazón, y al entonces conseller de Educación, Cultura, Universidades y Empleo, José Antonio Rovira.

Cuenca no estaba con Mazón aquella catastrófica jornada porque se había desplazado a Xátiva por un asunto personal, pero sí estuvo en contacto tanto con él como con la entonces consellera de Emergencias Salomé Pradas, imputada por la jueza que investiga la gestión de la tragedia.

La 'mano derecha' de Mazón, con quien comparte piso en la capital valenciana y que también es secretario autonómico de Comunicación de la Generalitat, sugirió la celebración de la comida de Mazón con la periodista Maribel Vilaplana para ofrecerle la dirección de Á Punt, la televisión autonómica. Él no estuvo en El Ventorro, pero sabía que el presidente comería allí.

AVISÓ A MAZÓN DE LOS PROBLEMAS EN UTIEL

La jueza que investiga la gestión de la dana le citó como testigo el pasado 26 de noviembre para preguntarle por sus comunicaciones con Mazón y Pradas. Según explicó en el juzgado, minutos antes de las 17 horas del día de la riada avisó al presidente autonómico por WhastApp de que la situación se estaba complicando en Utiel.

Cuenca relató a la jueza que tuvo una primera conversación con Pradas a las 13.19 horas y ella le pidió que informara a Mazón de que, ante la situación 1 de Emergencias, iba a desplazarse a la zona de la Ribera Alta. Volvió a hablar con ella a las 16.48 y la exconsellera le comunicó que iba hacia Utiel, donde la Unidad Militar de Emergencias (UME) se estaba desplegando.

Tras esta conversación, a las 16.56 horas, hubo otra llamada entre ambos en la que Cuenca le preguntó si se podía acceder a Utiel en coche para acercarse y hacer una primera evaluación, pero la exconsellera le dijo que no se podía.

Fue minutos después cuando Cuenca contactó con Mazón por WhatsApp para comunicarle que iba a empezar el Cecopi y que la situación en Utiel se estaba complicado. El 'president' le contestó que "perfecto" y que pretendía desplazarse allí después del Cecopi.

SÓLO LA UNIVERSIDAD DE VALENCIA SUSPENDIÓ CLASES

El lunes también comparecerá en el Congreso el conseller de Educación, José Antonio Rovira, para saber entre otras cosas, por qué no se suspendieron las clases en la provincia de Valencia pese a la alerta roja emitida por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para aquel 29 de octubre.

El pasado mes de enero, en las Cortes Valencianas, Rovira admitió que después de la reunión del Consell del 29 de octubre se desplazó a San Vicente (Alicante) porque tenía "cosas" que hacer allí y, para entonces la Aemet "estaba diciendo que la tormenta se iba para Cuenca".

La oposición valenciana le ha venido pidiendo cuentas por no haber suspendido las clases en la comunidad, como sí hizo la Universidad de Valencia ante la alerta por lluvias que había emitido la Aemet y también por la muerte de un operario que trabajaba en un colegio de Massanassa afectado por la riada.

En su momento, el conseller de Educación explicó que no había tenido conocimiento de la decisión de las autoridades universitarias de suspender las clases aquel 29 de octubre porque la Universidad de Valencia es "autónoma".

VILAPLANA SABE MÁS

Por la tarde de este lunes, tras estas comparecencias, la mesa de la comisión que preside la socialista Carmen Martínez Ramírez se reunirá para decidir nuevas comparecencias y ahí Sumar ha anunciado que pedirá citar ya a la periodista Maribel Vilaplana, que comió durante horas con Mazón el día de la dana.

Y es que los comisionados de Sumar creen que la periodista mintió a la juez, pues consideran "imposible" que la periodista no oyera las llamadas de Mazón cuando ambos compartían un reservado en El Ventorro, y sospechan que Vilaplana sabe más de lo que dice sobre esas horas previas al envío tardío de la alerta.