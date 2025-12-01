Agencias

Comienza el recuento electoral en las elecciones de Honduras

Los centros de votación para las elecciones generales de Honduras han cerrado este domingo a las 18.00 horas (la 1 de la madrugada del lunes en la España peninsular), con lo que ha dado comienzo el recuento de votos organizado por el Consejo Nacional Electoral (CNE) en unos comicios en los que se elige, además del jefe del Estado, a diputados y alcaldes.

El cómputo de los votos ha empezado así una hora más tarde de lo previsto, después de que el CNE haya recordado que las Juntas Receptoras de Votos (JRV) pueden, "de conformidad con la Ley Electoral", ampliar una hora la votación y la presidenta del Consejo, Ana Paola Hall, subrayase que "deberían" hacerlo, ambos a través de la red social X.

A la hora inicialmente prevista, las 17.00 (medianoche en la España peninsular), Hall ha informado en una rueda de prensa de la participación de "un total de 2.841.478 votantes". "Esa cifra sigue incrementando; pido que se respete hasta el último votante que estén en las filas", ha agregado, según ha recogido el diario hondureño 'El Heraldo'.

Con el inicio del recuento, el CNE ha instruido a los miembros de las JRV, a los responsables informáticos electorales y a las Fuerzas Armadas a "que brinden todas las facilidades necesarias a la ciudadanía y los observadores nacionales e internacionales, a fin de que puedan ingresar a los recintos de las JRV y presenciar el escrutinio público".

"En esta etapa del proceso no es requerido portar credenciales para observar el escrutinio público, y cualquier ciudadano lo puede hacer", ha recordado el organismo en un comunicado difundido en X "con el propósito de garantizar la transparencia", en el marco de unos comicios celebrados bajo el estado de excepción que rige casi todo el país desde diciembre de 2022.

Más de seis millones de hondureños están convocados a elegir al próximo jefe del Estado, a 128 diputados titulares y 128 suplentes del Congreso Nacional, 20 diputados titulares y 20 suplentes al Parlamento Centroamericano (Parlacen), 298 alcaldes, 298 vicealcaldes y 2.168 regidores.

La agitada campaña ha estado marcada por las acusaciones de fraude electoral en un país históricamente golpeado por la corrupción y el narcotráfico, así como por la injerencia del presidente de EEUU, Donald Trump, que se ha manifestado públicamente a favor del candidato ultraderechista Nasry Asfura --frente a la oficialista Rixi Moncada (izquierda) y el aspirante conservador Salvador Nasralla-- y anunciado su intención de indultar al expresidente Juan Orlando Hernández, condenado por narcotráfico.

La legislación electoral de hondureña no contempla la figura de la segunda vuelta, por lo que el candidato que obtenga la mayor cantidad de votos será el próximo inquilino del Palacio José Cecilio del Valle, la sede presidencial.

