Agencias

Collboni recibe las llaves de la ciudad de Guadalajara (México) durante la FIL

Guardar

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha recibido la distinción de huésped distinguido de la ciudad de Guadalajara (México) y las llaves de la ciudad, en un acto este lunes con la presidenta municipal, Vero Delgadillo, en el marco de la Feria Internacional del Libro (FIL) en la que Barcelona es invitada de honor.

Collboni ha agradecido a su homóloga este reconocimiento afirmando que "la ciudad son las personas, y cuando dos ciudades deciden estrechar los lazos, caminar juntas y trabajar por el futuro, lo hacen de corazón".

El alcalde barcelonés ha asegurado que Barcelona y Guadalajara tienen un "futuro común, una historia compartida", y ha dicho que el actual momento de polarización las ciudades son las que dan respuesta a retos como el cambio climático, la movilidad, la vivienda o los cuidados de las personas.

En el mismo acto, se ha formalizado el memorándum de entendimiento entre las dos ciudades, un acuerdo que profundiza en una relación iniciada en 1998, cuando se firmó el primer documento con el objetivo de trabajar en temas urbanísticos y de rehabilitación.

El acuerdo rubrica la voluntad de intercambiar conocimiento y trabajar conjuntamente en los ámbitos de ordenación territorial y desarrollo urbano, gestión integral de residuos, emprendeduriá, bibliotecas, políticas de movilidad y la colaboración entre las Film Comission.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

'Contigo', el himno de Bombai para animar a España en la final de la Liga de Naciones

'Contigo', el himno de Bombai

Gerard Bellver se inspira en Carvalho en el menú literario del almuerzo inaugural de la FIL

Durante la apertura de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, el chef catalán ha deleitado a cientos de asistentes con una propuesta culinaria basada en recetas emblemáticas presentes en la obra de Vázquez Montalbán, homenajeando así la tradición barcelonesa

Gerard Bellver se inspira en

Moldavia cierra su espacio aéreo por la entrada de dos drones no identificados

Pasajeros y vuelos comerciales resultaron afectados por la emergencia de seguridad, tras la presencia de vehículos aéreos sospechosos sobre territorio moldavo, lo que llevó a desviar aviones y activar el protocolo de alerta máxima, según autoridades locales y europeas

Moldavia cierra su espacio aéreo

Flamengo gana su cuarta Libertadores con un cabezazo de Danilo

Un remate de cabeza tras un córner ejecutado por Arrascaeta fue suficiente para que el equipo de Río de Janeiro se impusiera en Lima, sumando así una nueva consagración internacional y consolidando su dominio reciente en el fútbol sudamericano

Flamengo gana su cuarta Libertadores

Principales titulares de los periódicos para el domingo 30 de noviembre

El repunte del gasto militar, la antesala electoral con escándalos de corrupción, tensiones internas en el PSOE y debates sobre modelos familiares, sanidad animal y diplomacia internacional marcaron la agenda y el clima sociopolítico al inicio de la jornada dominical

Infobae