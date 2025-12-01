Al menos doce muertos y 30 desaparecidos por el hundimiento de dos embarcaciones tras un deslizamiento de tierra

Al menos doce personas han muerto y 30 más están desaparecidas después de que un deslizamiento de tierra arrastrara y hundiera dos embarcaciones en el puerto de Iparia, en la región de Ucayali, en el oeste de Perú.

El accidente ha tenido lugar sobre las 05.00 horas (hora local) y ha dejado, además, seis heridos. Unidades de rescate de la Policía Nacional y unidades de la Marina se han desplazado hasta Iparia para asistir a los afectados, según recoge la agencia de noticias Andina.

El Centro de Salud de Iparia está atendiendo a los heridos mientras continúan las labores de búsqueda de los desaparecidos, entre los que había médicos y docentes, así como niños de varias comunidades indígenas.