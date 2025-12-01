Aena logra una financiación de 915 millones para modernizar los 11 aeropuertos que gestiona en Brasil

Aena y el Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) de Brasil, junto con Banco Santander, han firmado un acuerdo de financiación de 5.700 millones de reales brasileños (915,3 millones de euros) destinado a ampliar y modernizar 11 de los aeropuertos que el operador españoles gestiona en el país, generando más de 2.000 empleos directos e indirectos.

Además de dotar al aeropuerto de Congonhas (São Paulo), el segundo más importante del país, con una nueva terminal y de ampliar la plataforma, la compañía invertirá significativamente en Campo Grande, Ponta Porã, Corumbá, Santarém, Marabá, Carajás, Altamira, Uberlândia, Uberaba y Montes Claros.

En concreto, la financiación se estructura a través de la emisión de 'debentures' por valor de 5.300 millones de reales (851,3 millones de euros), de los cuales 4.240 millones (681 millones de euros) han sido suscritos por BNDES y el resto por Banco Santander.

Adicionalmente, BNDES ha concedido una línea Finem de 400 millones de reales (64 millones de euros). Además de para dichas inversiones, el préstamo permitirá amortizar parcialmente la financiación de corto plazo.

El presidente y consejero delegado de Aena, Maurici Lucena, ha destacado que esta operación es "muy relevante", porque asegura a largo plazo y en "muy buenas condiciones" financieras" la inversión internacional "más importante de Aena".

"La financiación permitirá realizar las ampliaciones y mejoras que requieren los aeropuertos de Aena Brasil que, como en el caso de los aeropuertos españoles, queremos que sean los más seguros, eficientes y confortables del mundo", ha añadido.

Aena gestiona también en Brasil seis aeropuertos del nordeste (Recife, Maceió, João Pessoa, Aracaju, Juazeiro do Norte y Campina Grande), que concluyeron su modernización con una inversión de 1.900 millones de reales (305 millones de euros) en 2024. Las mejoras se centraron en seguridad, tecnología, confort y en la capacidad operativa de las instalaciones.