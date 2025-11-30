Agencias

Una mujer, herida grave tras haber sido apuñalada presuntamente por su expareja en Costitx

Una mujer se encuentra herida de gravedad, después de haber sido apuñalada, este domingo, cuando salía de una fiesta en una finca en las afueras de Costitx, presuntamente a manos de su expareja.

Según ha avanzado 'Crónica Balear' y ha podido confirmar Europa Press, los hechos han ocurrido sobre las 05.12 horas, cuando la mujer ha sido sorprendida por su expareja al salir de una fiesta en una casa a las afueras de esta localidad del Pla de Mallorca.

El hombre se ha personado en la finca y ha agredido a la mujer, de unos 35 años, que debido a las heridas que presentaba ha sido trasladada al Hospital Universitario Son Espases, en estado grave.

Después de la agresión, el varón se ha autolesionado, por lo que ha sido trasladado en estado leve al Hospital de Inca.

Hay que recordar que las mujeres víctimas de violencia de género y su entorno pueden contactar con el servicio 24 horas del IbDona a través del teléfono 900178989. También, está disponible el teléfono de atención a las víctimas 016 y, en caso de urgencia, el 112.

