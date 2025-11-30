Roberto Leal desvela cómo ha sido el fichaje de María José Campanario en 'El Desafío'

María José Campanario ha sorprendido a todos sus seguidores anunciando que acepta 'El Desafío' y será participante del concurso de Antena Tres. Después de haber estado como invitada en la edición de su marido, Jesús Janeiro, ha decidido dar un paso al frente y demostrar su fortaleza.

Este fin de semana, Roberto Leal se ha dejado ver en el 'Atresplayer Day' en Las Palmas de Gran Canaria y allí ha desvelado su opinión acerca del fichaje de Campanario: "Desde el primer programa es una tía que ha trabajado muchísimo", aseguraba.

"Se lo ha currado y vais a ver una Campanario que ya había estado en 'El Desafío' como invitada contra Jesús, pero ahora viene como una jabata y yo cuando la veía le decía 'madre mía con la Campanario'", explicaba el presentador del programa.

Además, también desvelaba que Jesús "también le ha acompañado en muchos programas, siempre ha estado allí muy cerquita de ella porque ha tenido momentos de mucha emoción y momentos también de venirse abajo como todo".

Roberto aprovechaba para recalcar que "en este programa se sufre, no es un regalo, el programa hay que trabajarlo, hay que lucharlo y ella ha sido una de las grandes sufridoras" y en ese aspecto "se ha llevado una experiencia increíble y creo que esto ya es para toda la vida".