Miles de personas inundan con banderas de España la protesta del PP en Madrid para pedir elecciones ya

Miles de personas han acudido este domingo a la explanada del Templo de Debod en Madrid para secundar la protesta del PP contra "la corrupción" que rodea al Gobierno de Pedro Sánchez y exigir la convocatoria de elecciones generales ya.

Los asistentes a este concentración --bajo el lema 'Efectivamente: ¿Mafia o democracia?'-- han inundado este espacio con banderas de España y no del PP, después de que el partido dijera que era una protesta sin siglas. Además, portaban pancartas en las que se leía 'Dimisión ya', 'Separación de poderes' o 'Independencia judicial'.

La movilización ha estado amenizada por Carlos Moreno, Dj Pulpo, habitual en los actos del PP, que ha programado música como la de 'El Padrino'. "Es la banda sonora que define al Gobierno de Pedro Sánchez", ha dicho a los presentes en el Templo de Debod.

Se trata de la séptima protesta del PP contra el Gobierno desde que Alberto Núñez Feijóo llegó a la Presidencia del PP. El PP ya eligió este mismo escenario de Templo de Debod para otra protesta el 3 de diciembre de 2023 contra la amnistía y en defensa de la igualdad de los españoles en medio de las negociaciones de PSOE y Junts con un mediador salvadoreño.

Aquella protesta de diciembre en el Templo de Debod fue una de las menos concurridas del PP. Los 'populares' cifraron la asistencia en unas 15.000 personas frente a los 8.000 de la Delegación del Gobierno, una cifra muy alejada de las casi 50.000 personas que se concentraron en junio de este año en Plaza de España.

AZNAR, RAJOY Y CASI TODOS LOS 'BARONES'

La encarcelación del exministro y exnúmero tres del PP, José Luis Ábalos, ha sido el detonante para convocar esta protesta contra el Gobierno. Los 'populares' consideran que ese ingreso en prisión no es un "hecho aislado" sino que evidencia que Pedro Sánchez es la "manzana podrida" y el "nexo corruptor".

"El Gobierno está llamando a los españoles a protestar contra los jueces, yo les convoco a hacerlo contra los corruptos", proclamó Feijóo para animar a secundar esta convocatoria, en la que está arropado por los expresidentes José María Aznar y Mariano Rajoy y casi todos los 'barones' territoriales del PP.

Se trata de una protesta "sin siglas", "abierta" y "cívica", según el PP, a la que están llamados tanto los votantes de Vox como los socialistas "desencantados" y que se sienten "engañados" por la actuación del presidente del Gobierno.

AL GRITO DE 'BASTA YA'

Antes de la clausura de Feijóo, en la tribuna de oradores van a tomar la palabra el alcalde de Madrid y la presidenta de la Comunidad, José Luis Martínez Almeida e Isabel Díaz Ayuso. Entre los asistentes, los expresidentes del Gobierno Mariano Rajoy y José María Aznar y casi todos los 'barones' territoriales del Partido Popular.

Los 'populares' han llamado a salir a la calle y alzar la voz al "grito de 'basta ya'", un eslogan que recuerda a la gran movilización que se produjo en España en julio de 1997 tras el secuestro y asesinato del concejal del PP de Ermua por parte de ETA y que se convirtió en un símbolo de repulsa contra el terrorismo.

Esta protesta se produce en medio del debate público sobre si el partido debe presentar la moción de censura para echar a Pedro Sánchez, como le conmina el líder de Vox, Santiago Abascal. Los 'populares' consideran que para dar ese paso deben tener unas "garantías mínimas" que "hoy no existen" porque no cuentan con los votos necesarios. Eso sí, admiten que no faltan "motivos" ni "ganas" dentro del PP para presentarla.

El propio Feijóo agitó el viernes ese debate al pedir apoyo a los empresarios catalanes para que Junts se sume a una moción de censura que conlleve elecciones, señalando que su objetivo sería "convocar elecciones generales en España y que todos los ciudadanos puedan decidir qué Gobierno futuro e inmediato quieren en las urnas".

Sin embargo, este sábado en Burgos, el propio Feijóo desactivó en este momento esa posibilidad al asegurar que quieren que los ciudadanos le elijan en las urnas. "Lo que quiero es que me elijan los españoles en las urnas, no a través de una moción de ninguna moción, sino a través de las urnas", ha manifestado, para añadir "si hay algo más democrático que poder votar".