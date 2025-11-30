Los 'Leones' terminan sextos en las Series Mundiales de Dubái

La selección española masculina de rugby seven ha finalizado en sexta posición en la primera parada del circuito HSBC SVNS Series, que se ha celebrado en Dubái, después de perder su último partido ante Sudáfrica (12-21), justo tras vencer a Argentina (31-28).

Los 'Leones', tras una dura fase de grupos, lograron una impresionante remontada ante la albiceleste en el primer encuentro del domingo. Jeremy Trevithick sumó los primeros puntos, pero cuatro ensayos argentinos pusieron el 5-28 al descanso.

Sin embargo, los subcampeones del mundo reaccionaron en la segunda parte, en la que Trevithick se encargó de abrir la anotación. Ramos y Serres hicieron crecer a España para ponerse tan solo a una anotación de distancia, y con el tiempo ya cumplido llegó el ensayo final de Legorburu para firmar la remontada y meter a los 'Leones' en la pelea por el quinto puesto.

Ante Sudáfrica, el equipo arrancó con un ensayo de Ponce, aunque dos jugadas después el combinado sudafricano empató el partido para posteriormente establecer el 7-14 en el intermedio. Tras la reanudación, Manu Moreno acercó a España, pero Ndhlovu anotó un nuevo ensayo para Sudáfrica y cerraba el choque. El próximo fin de semana, Ciudad del Cabo acogerá la segunda cita del circuito.