Agencias

La Minicopa Endesa Valencia 2026 ya conoce a sus ocho finalistas

Guardar

Real Madrid, Cajasiete Fundación CB Canarias, Tirma Gran Canaria, Casademont Zaragoza, Unicaja y Occident Bàsquet Manresa se han unido a Valencia Basket, como anfitrión, y Barça, vigente campeón, como finalistas de la Minicopa Endesa Valencia 2026, después de completarse este domingo la primera fase del torneo en la capital del Turia.

En el Pabellón Fuente de San Luis, la mítica Fonteta, y L'Alqueria del Basket, se disputaron este fin de semana un total de 26 partidos. Todos ellos posaron en una gran foto de familia tras la entrega de medallas, en la que participaron el presidente de la acb, Antonio Martín; el director general de deportes de la Generalitat Valenciana, Luis Cervera; y la directora gerente de la Fundación Deportiva Municipal de Valencia, María Ángeles Vidal.

Con Valencia Basket, como anfitrión, y Barça, como vigente campeón, ya clasificados, el torneo buscaba a los otros seis finalistas que lucharán por el título del 18 al 22 del próximo mes de febrero.

Real Madrid, Cajasiete Fundación CB Canarias, Tirma Gran Canaria y Casademont Zaragoza lograron su plaza el sábado de manera directa al acabar como líderes de sus respectivos grupos. Por su parte, Unicaja y Occident Bàsquet Manresa sellaron su billete tras ganar a UCAM Murcia Polymec y Joventut Badalona, respectivamente, en la repesca del domingo.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Beirut presenta una queja ante la ONU por la construcción de Israel de dos muros en el sur de Líbano

Acusan al gobierno israelí de instalar estructuras de cemento en zonas controladas por Líbano cerca de Yarun, hecho calificado de “grave violación” a la soberanía y a la resolución 1701, según denunció Exteriores libanés ante la ONU

Beirut presenta una queja ante

Rusia declara como "indeseable" a la organización no gubernamental Human Rights Watch

El Ministerio de Justicia del país euroasiático confirmó que queda vetada toda actividad de la entidad fundada en 1978, dedicada a la defensa internacional de garantías fundamentales y a la denuncia de atropellos por parte de diversos gobiernos

Rusia declara como "indeseable" a

El truco de abuela que solo saben los ferreteros para dejar las ollas relucientes: "Pide lija fina de agua"

Una usuaria de 85 años se vuelve viral al revelar para qué sirve un producto anónimo de ferretería, recomendado solo en ciertos metales y tras humedecerlo, logrando transformar completamente el menaje desgastado y ennegrecido tras años de uso

Infobae

La Fiscalía de Polonia acusa a cinco personas por espionaje

Cinco extranjeros han sido arrestados por supuestamente colaborar con servicios secretos, transmitir información sensible y recibir criptomonedas tras recientes intentos de sabotaje ferroviario, medida que endurece la respuesta de Varsovia ante amenazas híbridas vinculadas a Moscú

La Fiscalía de Polonia acusa

Gabriela Guillén, esquiva con al prensa al preguntarle por la supuesta demanda a Bertín Osborne

Gabriela Guillén, ante un punto crítico por la falta de respuesta de Bertín Osborne al convenio legal, anticipa en exclusiva posibles acciones judiciales, reservando los detalles para una entrevista esta noche donde espera aclarar el futuro de la disputa

Gabriela Guillén, esquiva con al