Jorge Fernández desvela cómo ha sido enfrentarse a la enfermedad de lyme

Jorge Fernández aprovechó su posición pública para hacer visible la enfermedad de lyme -una infección transmitida por la picadura de garrapatas- que padeció él mismo. Ahora, ha vuelto a hablar de ella y de cómo ha sido enfrentarse a algo así desde Las Palmas de Gran Canaria durante el 'Atresplayer Day'.

"Tuve un par de añitos chunguillos, pero afortunadamente ya estoy bien... lo pasé muy mal, pero ahora, habiendo pasado todo eso, es cuando dices 'no hay mal que por bien no venga', porque me ha enseñado muchas cosas y he aprendido mucho sobre salud, sobre cómo pasar momentos difíciles", dijo el presentador ante las cámaras.

Ahora "estoy muy bien" y no duda en "ponerlo todo en positivo" porque "gracias a mi enfermedad, que es muy difícil, he ayudado a mucha gente para que pueda salir adelante, porque la enfermedad de lyme no era nada conocida y ahora la enfermedad se conoce".

De hecho, el modelo desveló que ha recibido multitud de mensajes de personas que la padecen y que les ha recomendado su médica, tantas que "la médico que me llevó a mí ahora no tiene cita hasta el año que viene y era una tía que tenía la consulta prácticamente libre porque el lyme casi no se conocía".