Agencias

Jorge Fernández desvela cómo ha sido enfrentarse a la enfermedad de lyme

Guardar

Jorge Fernández aprovechó su posición pública para hacer visible la enfermedad de lyme -una infección transmitida por la picadura de garrapatas- que padeció él mismo. Ahora, ha vuelto a hablar de ella y de cómo ha sido enfrentarse a algo así desde Las Palmas de Gran Canaria durante el 'Atresplayer Day'.

"Tuve un par de añitos chunguillos, pero afortunadamente ya estoy bien... lo pasé muy mal, pero ahora, habiendo pasado todo eso, es cuando dices 'no hay mal que por bien no venga', porque me ha enseñado muchas cosas y he aprendido mucho sobre salud, sobre cómo pasar momentos difíciles", dijo el presentador ante las cámaras.

Ahora "estoy muy bien" y no duda en "ponerlo todo en positivo" porque "gracias a mi enfermedad, que es muy difícil, he ayudado a mucha gente para que pueda salir adelante, porque la enfermedad de lyme no era nada conocida y ahora la enfermedad se conoce".

De hecho, el modelo desveló que ha recibido multitud de mensajes de personas que la padecen y que les ha recomendado su médica, tantas que "la médico que me llevó a mí ahora no tiene cita hasta el año que viene y era una tía que tenía la consulta prácticamente libre porque el lyme casi no se conocía".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

C.Madrid expresa su "preocupación" por un acto en la UCM con Samidoun, considerada organización "terrorista" por EE.UU

El responsable regional de universidades ha enviado una misiva al rector exigiendo detalles sobre la presencia de una agrupación con antecedentes en delitos, alertando sobre los riesgos de permitir su intervención en el citado evento académico

C.Madrid expresa su "preocupación" por

LaLiga y el Alianza Lima reafirman su compromiso con el desarrollo integral del fútbol formativo en Perú

Expertos internacionales lideraron una capacitación intensiva en Lima, promoviendo técnicas actualizadas, gestión emocional y nuevas tendencias pedagógicas para entrenadores, con el fin de fortalecer el crecimiento profesional y la formación integral de jóvenes futbolistas en el país

LaLiga y el Alianza Lima

El Inter Miami de Messi y el Vancouver Whitecaps de Müller jugarán la final de la MLS

El Inter Miami de Messi

"Es el año que más me ha costado". Cristina Pedroche, sobre su look de las Campanadas

A menos de un mes para Nochevieja, la presentadora asegura que la preparación de su atuendo para el especial televisivo ha supuesto un desafío inédito, anticipando una puesta en escena que promete conmocionar al público en la transmisión anual

"Es el año que más

El exasesor de Zelenski reivindica su inocencia ante el escándalo de corrupción y dice que se va "al frente"

El exasesor de Zelenski reivindica