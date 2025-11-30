Agencias

El presidente de Polonia acaba suspendiendo su encuentro con Orbán tras las críticas del primer ministro Tusk

Guardar

El presidente de Polonia, el conservador Karol Nawrocki, ha terminado cediendo a las críticas del primer ministro del país, Donald Tusk, y suspendido su encuentro previsto con el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán.

Tusk había denunciado el pasado viernes la reunión al considerar que un encuentro entre Nawrocki y Orbán representaría un ataque a la postura oficial y europeísta de Polonia sobre la guerra de Ucrania. El primer ministro húngaro, cabe recordar, lleva meses distanciado de lo que describe como una política beligerante de Bruselas y ha apostado por el acercamiento con su aliado y homólogo ruso, Vladimir Putin.

Nawrocki tenía previsto reunirse con Orbán el 4 de diciembre, un día después de la cumbre de líderes regionales en Esztergom, Hungría, conocida como el Grupo de Visegrado.

Orbán y Putin mantuvieron, este pasado viernes, conversaciones en el Kremlin sobre el futuro de las refinerías rusas sancionadas. Este viaje coincidió con los esfuerzos de Washington por lograr un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania y la crisis abierta en Kiev por la dimisión del asesor presidencial Andri Yermak por un escándalo de corrupción.

"Orbán visita a Putin, Nawrocki visita a Orbán. Caos en las negociaciones sobre el plan de paz Witkoff y una crisis política en Kiev. Una combinación desastrosa", espetó el pasado viernes Tusk sobre la situación actual en torno a la guerra de Ucrania.

Ahora, el asesor presidencial polaco, Marcin Przydacz, ha confirmado en su cuenta de la red social X que Nawrocki no se reunirá con el primer ministro. El presidente polaco, que "aboga constantemente por la búsqueda de vías reales" para poner fin a la guerra en Ucrania, "ha decidido limitar el programa de su visita a Hungría exclusivamente a la cumbre de presidentes".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Hansi Flick: "A Lamine le toca dar un paso adelante"

El técnico alemán exige más compromiso de su joven delantero, tras una desafiante actuación en el último partido, mientras confirma la baja de Araujo y el regreso gradual de Pedri para buscar la reacción del equipo ante el Alavés

Hansi Flick: "A Lamine le

España pide en Egipto la implicación internacional en la "crítica" situación en el Sahel, Malí, RDC y Nigeria

Autoridades españolas exhortan a gobiernos presentes en El Cairo a reforzar acuerdos multilaterales para enfrentar crisis humanitaria en el oeste africano y en Oriente Medio, instando a avanzar hacia la paz regional mediante cooperación económica, educativa y migratoria

España pide en Egipto la

Fundación Padre Ángel impulsa ante la ONU proclamar el 16 de diciembre como Día contra la soledad no deseada

La iniciativa promovida por la Fundación Social Padre Ángel, apoyada por autoridades y expertos internacionales, busca que el 16 de diciembre sea reconocido oficialmente en el calendario global para concienciar sobre el impacto y las consecuencias del aislamiento involuntario

Fundación Padre Ángel impulsa ante

UNICEF alerta de que la brecha en el tratamiento del VIH pone en peligro a millones de niños

Organizaciones internacionales advierten sobre una disminución en recursos dedicados a combatir el VIH entre menores, lo que podría provocar cientos de miles de fallecimientos y un fuerte incremento de contagios en la próxima década si no se toman medidas urgentes

UNICEF alerta de que la

El Levante destituye a Julián Calero

El Levante destituye a Julián