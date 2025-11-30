Agencias

El presidente de Polonia acaba suspendiendo su encuentro con Orbán tras las críticas de Tusk

El presidente de Polonia, el conservador Karol Nawrocki, ha terminado cediendo a las críticas del primer ministro del país, Donald Tusk, y suspendido su encuentro previsto con el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán.

Tusk había denunciado el pasado viernes la reunión al considerar que un encuentro entre Nawrocki y Orbán representaría un ataque a la postura oficial y europeísta de Polonia sobre la guerra de Ucrania. El primer ministro húngaro, cabe recordar, lleva meses distanciado de lo que describe como una política beligerante de Bruselas y ha apostado por el acercamiento con su aliado y homólogo ruso, Vladimir Putin.

Nawrocki tenía previsto reunirse con Orbán el 4 de diciembre, un día después de la cumbre de líderes regionales en Esztergom, Hungría, conocida como el Grupo de Visegrado.

Orbán y Putin mantuvieron, este pasado viernes, conversaciones en el Kremlin sobre el futuro de las refinerías rusas sancionadas. Este viaje coincidió con los esfuerzos de Washington por lograr un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania y la crisis abierta en Kiev por la dimisión del asesor presidencial Andri Yermak por un escándalo de corrupción.

"Orbán visita a Putin, Nawrocki visita a Orbán. Caos en las negociaciones sobre el plan de paz Witkoff y una crisis política en Kiev. Una combinación desastrosa", espetó el pasado viernes Tusk sobre la situación actual en torno a la guerra de Ucrania.

Ahora, el asesor presidencial polaco, Marcin Przydacz, ha confirmado en su cuenta de la red social X que Nawrocki no se reunirá con el primer ministro. El presidente polaco, que "aboga constantemente por la búsqueda de vías reales" para poner fin a la guerra en Ucrania, "ha decidido limitar el programa de su visita a Hungría exclusivamente a la cumbre de presidentes".

En su primera reacción a la noticia, Tusk ha celebrado la rectificación del presidente y recordado que "según la Constitución, quien dirige la política exterior es el gobierno" y "el presidente está obligado a cooperar con el gobierno y representar a Polonia con dignidad".

"Acatemos este principio en todo momento. Es lo mejor para Polonia", ha manifestado.

EuropaPress

