El Ejército de Nigeria rescata a siete jóvenes secuestradas en el norte del país

El Ejército de Nigeria ha liberado en las últimas horas a siete jóvenes secuestradas por un grupo armado en el estado de Kano, en el norte del país.

En un comunicado en su cuenta de X, el Ejército confirma las liberaciones ocurridas en torno a las 23.00 horas del sábado en el condado de Tsanyawa, escenario habitual de operaciones de los llamados "bandidos", grupos armados especializados en el secuestro y la extorsión.

Durante la llamada Operación MESA, "el personal de la 3.ª Brigada del Ejército de Nigeria, junto con la Fuerza Aérea y la Policía de Nigeria, rescataron con éxito a siete víctimas de los bandidos, quienes ya habían asesinado a una mujer de 60 años en la zona".

Los bandidos huyeron hacia el Área de Gobierno Local de Kankia, en el estado de Katsina, en medio de esfuerzos adicionales para encontrar a otras siete jóvenes desaparecidas.

Los secuestros en Nigeria han vuelto recientemente a ocupar la actualidad en África tras el rapto de más de 300 estudiantes y profesores en una escuela católica en Papiri, en el oeste.

