Chile niega un aumento significativo de los flujos migratorios hacia Perú

El subsecretario del Interior del Gobierno de Chile, Víctor Ramos, ha sostenido que los flujos migratorios en la frontera con Perú no han variado significativamente durante los últimos días después de que este viernes las autoridades peruanas hayan aprobado el estado de emergencia en las distritos fronterizos de Palca, Tacna y La Yarada durante 60 días por el aumento de la inmigración irregular.

"Pero la verdad sea dicha los flujos que vemos a la fecha no cambian respecto a otros momentos del año ni en otros periodos de años similares", ha sostenido Ramos en una visita a la región chilena de Arica y Parinacota, fronteriza con Perú, para evaluar la situación.

En los últimos días, decenas de vehículos de carga habían quedado varados a su paso por la ciudad de Tacna en la carretera que conecta el sur de Perú con Chile, después de que más de un centenar de personas bloquearan la vía cuando intentaban llegar hasta territorio peruano en camino a sus lugares de origen tras las restricciones migratorias impuestas por las autoridades chilenas.

El Gobierno de Perú ha intensificado los controles fronterizos con la imposición del estado de emergencia "con el objetivo de hacer frente a la criminalidad y otras situaciones de violencia", lo que implica reforzar el despliegue de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas en la zona. "Nuestras fronteras se respetan", advirtió el presidente peruano, José Jerí, en un mensaje en su cuenta de X.

La delegación chilena que ha visitado la frontera --integrada además de Ramos por el subsecretario de Seguridad Pública, Rafael Collado-- ha supervisado las medidas del Gobierno en materia migratoria, pero ha descartado por el momento intensificar los controles.

Asimismo, han celebrado que Perú esté tomando nuevas medidas migratorias, algo que, ha recordado el subsecretario del Interior, ya hizo el Ejecutivo chileno en el año 2023 ante la entrada, y han tendido la mano a la cooperación entre ambos países. "Los problemas de frontera y los problemas de la migración en Latinoamérica se resuelven con acuerdos y coordinaciones internacionales", ha indicado Ramos.

De esta manera, el Gobierno chileno ha quitado hierro a las informaciones de un elevado aumento de migrantes tratando de cruzar la frontera hacia Perú, aunque ha añadido que se anticiparán ante "cualquier tipo de escenario", sobre todo por el "cambio de estatus" de los inmigrantes irregulares en el país vecino.

Perú, por el momento, exige a las personas con intención de cruzar la frontera, en su mayoría de origen venezolano, un visado para poder entrar en su territorio. La situación migratoria podría empeorar aún más dentro de un par de semanas, después de que se celebre la segunda vuelta de las elecciones chilenas, en las que el candidato ultraderechista José Antonio Kast, tiene grandes posibilidades de vencer.

Entre sus promesas de campañas, el candidato del Partido Republicano tiene apuntada la expulsión inmediata de todos los extranjeros en situación irregular, así como el cierre de las fronteras con Perú y Bolivia.

