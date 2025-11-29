Agencias

Podemos quiere que el Congreso se pronuncie sobre su petición de acabar con la bases militares de EEUU en España

Podemos reclama al Gobierno anular el convenio en materia de defensa con Estados Unidos para poner fin a las bases norteamericanas en las localidades andaluzas de Rota (Cádiz) y Morón de la Frontera (Sevilla) y, mediante una proposición no de ley, quiere que los grupos se pronuncien en el Pleno del Congreso.

La iniciativa de los 'morados', suscrita por su líder Ione Belarra, insta al Ejecutivo a notificar a la administración dirigida por Donald Trump su voluntad de no prorrogar el acuerdo de cooperación que habilita la presencia del Ejército estadounidense en estas dos bases militares.

Aparte, aspiran también a que cualquier colaboración en materia militar incluya una cláusula que obligue a la "autorización particularizada y expresa" para aeronaves extranjeras que sobrevuelen territorio español. Es decir, que no se concedan permisos de forma genérica ni por periodos mensuales, sino a cada caso particular.

La solicitud de poner fin a las bases norteamericanas de Morón y Rota es recurrente en Podemos, que ya ha elevado en varias ocasiones esa demanda al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, recriminándole su actitud de "súbito y vasallo" del Estados Unidos e incluso "lamerle las botas" a Trump.

El fin de las bases norteamericanas en suelo español es también una reclamación histórica de IU, una de las formaciones aliadas de Sumar, y también es compartida por diversos partidos de la izquierda alternativa.

En la iniciativa, consultada por Europa Press, Podemos subraya que el Gobierno se encuentra en plazo para "denunciar" el convenio de colaboración en defensa con Estados Unidos, dado que la presencia de bases norteamericanas es una "cesión de soberanía muy severa" al permitir que cazas estadounidenses estén desplegados de forma constante en Rota y Morón, con el añadido de que pueden desplazarse libremente por el espacio aéreo español "sin control" gracias a un régimen de autorización "muy laxo".

De hecho y en diversas comparecencias públicas, Podemos ha confrontado que EEUU es un aliado de Israel y que no hay impedimentos a que se usen esas bases para enviar material militar al país hebreo, pese al decreto de embargo que se aprobó este año contra el "genocidio" en Gaza.

ESPAÑA NO PUEDE SER "SUMISA" A LOS INTERESES DE EEUU

"Esta cesión de soberanía compromete la seguridad de España convirtiéndola en partícipe, más o menos pasivo, en todas las actuaciones que realice el ejército estadounidense, sin garantía real de control de su propio espacio aéreo con finalidades militares", alerta Podemos.

Por todo ello, la formación morada ve "necesario" replantear el marco de las relaciones internacionales en materia de defensa, que a su juicio se basan actualmente en la "sumisión" respecto a los intereses estratégicos de EEUU y la administración Trump.

