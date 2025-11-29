Agencias

Las inundaciones en Indonesia dejan ya más de 250 muertos y más de 250 desaparecidos

Al menos 256 personas han muerto y más de 250 se encuentran desaparecidas por las inundaciones provocadas por las lluvias torrenciales que se han cebado en los últimos días con la isla indonesia de Sumatra.

De los fallecidos, 147 han sido identificados en la región de Sumatra Septentrional, en el norte del país, donde la Policía también ha estimado los desaparecidos en 174. En Sumatra Occidental, la Agencia Regional de Gestión de Desastres de la Regencia de Agam ha confirmado 74 muertos a los que hay que sumar a otros 35 en la provincia de Aceh, en el extremo norte de la isla.

En Agam hay 78 personas desaparecidas, según el gobierno de la regencia.

En Aceh y Sumatra Occidental, miles de casas han quedado además inundadas, muchas de ellas casi por completo, según informes oficiales recogidos por el diario 'The Jakarta Post'.

Las lluvias torrenciales han provocado asimismo el desbordamiento de ríos en el norte de la isla más de 3.200 viviendas y edificios se han visto inundados, y unas 3.000 familias han tenido que desplazarse en busca de refugio en esta última semana.

Así las cosas, la Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica de Indonesia ha señalado que un ciclón tropical continuará afectando al país y generando condiciones climáticas adversas que podrían prolongarse aún durante varios días, complicando aún más las labores de rescate.

