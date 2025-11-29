Feijóo rechaza llegar a la Presidencia a través de moción de censura: "Quiero que me elijan los españoles en las urnas"

Entre las consignas que circularon de cara a la concentración ciudadana anunciada en el Templo de Debod, en Madrid, dirigida a expresar el descontento frente a lo que los organizadores denominan “corrupción” en el Ejecutivo de Pedro Sánchez, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, volvió a reclamar que se permita a la ciudadanía decidir en las urnas el futuro político de España. Según Europa Press, Feijóo insistió en descartar cualquier posibilidad de acceder a la Presidencia mediante mociones de censura u otros mecanismos parlamentarios, subrayando que su aspiración es ser elegido "por los españoles en las urnas". Durante un acto en el Fórum Evolución de Burgos, el líder del PP resaltó la importancia de que la decisión recaiga directamente sobre la población mediante el voto.

El medio Europa Press detalló que Feijóo recalcó su rechazo a obtener el poder mediante pactos o acuerdos en el Congreso, e incluso manifestó por qué considera imprescindible celebrar elecciones generales: “Esto es lo que quiero, porque esto es lo que quiere mi país”. Dirigiéndose tanto al actual Gobierno como a su electorado, Feijóo pidió que “si usted está con la decencia, deje que se convoquen elecciones en España”, asociando el llamado a comicios con responsabilidad ética y transparencia. Sus declaraciones se produjeron en un contexto marcado por la presión social y las protestas organizadas para exigir claridad en la gestión pública y el acceso a un proceso electoral abierto.

De acuerdo con la cobertura de Europa Press, Feijóo criticó de manera directa a los partidos de izquierda y a sus dirigentes, cuestionando su capacidad para responder a las demandas de la ciudadanía en torno a procesos electorales y transparencia institucional. “La izquierda no se atreve a salir a la calle”, expresó ante los asistentes en Burgos, en referencia al distanciamiento entre los sectores progresistas y la población movilizada durante las últimas semanas. En su discurso, el presidente del Partido Popular sostuvo que el propósito prioritario del partido no radica en lograr ventajas políticas, sino en garantizar el pleno ejercicio del derecho al voto, que definió como el mecanismo democrático central para expresar la voluntad popular.

Según consignó el medio, Feijóo recalcó: “Simplemente que nos dejen votar”, y planteó la pregunta retórica: “¿Hay algo más democrático que poder votar?”, reforzando la idea de que el proceso electoral representa el canal legítimo mediante el cual se establece la gobernanza nacional. Contrastó este enfoque con prácticas que, a su juicio, se producen en espacios parlamentarios cerrados y alejan las decisiones de la ciudadanía.

A lo largo de su intervención, Feijóo también dirigió críticas a los integrantes y aliados del Gobierno, en especial a quienes identifica con el “sanchismo”. El líder del PP utilizó esta expresión para referirse a los apoyos recibidos por Pedro Sánchez y sostuvo que “todos los artífices del ‘sanchismo’ están en la cárcel”. Europa Press recogió sus palabras cuando insistió en que, desde su perspectiva, la izquierda teme la libre expresión: “La izquierda le tiene miedo a lo que la gente opine y a lo que la gente vote en libertad”. A su juicio, este temor se traduciría en una falta de voluntad política para permitir la convocatoria electoral.

Europa Press también informó que Feijóo hizo referencia a los resultados electorales recientes, recordando que el Partido Popular resultó ser la fuerza más votada y sugiriendo que Pedro Sánchez debería reconocer esta circunstancia. Según sus palabras, “ya nos hemos olvidado de que nosotros hemos ganado las elecciones y que Sánchez las perdió”, cuestionando así la legitimidad democrática de la situación actual y planteando la necesidad de ajustarse a los resultados obtenidos en las urnas. Al mismo tiempo, acusó a los socios de Gobierno de haberse transformado en “cómplices de la corrupción en nuestro país”.

Durante el acto, ante un público que incluía representantes del PP de diversas comunidades autónomas, Feijóo dirigió parte de su mensaje a los miembros vascos y catalanes de su partido. En este sentido, se refirió a las tensiones dentro de la coalición gubernamental y planteó preguntas sobre la coherencia de sus posiciones: “Cuando dicen que están en contra y que se están rompiendo las costuras y que está amenazando la coalición, oiga, ¿pero qué?”, según publicó Europa Press. Esta referencia apuntó a las diferencias internas que se manifiestan dentro de la alianza que sostiene al Ejecutivo.

Feijóo reiteró en su discurso la relevancia del fortalecimiento del proceso democrático y la necesidad de garantizar que toda la ciudadanía tenga la oportunidad de participar en la definición del futuro del país. En sus palabras, la salud del sistema democrático está estrechamente asociada al respeto del principio de soberanía popular, en oposición a fórmulas políticas que prioricen intereses partidistas o acuerdos alcanzados sin consulta ciudadana.

Europa Press subrayó que, para el dirigente popular, el mecanismo electoral debe prevalecer sobre cualquier otro método para decidir el rumbo del país. Feijóo defendió la convocatoria de elecciones como la vía más adecuada para resolver los actuales desafíos políticos e institucionales, resaltando la transparencia y el control ciudadano como elementos clave de la vida democrática en España.