El próximo vuelo de Rusia a Venezuela mantiene su programación pese a la advertencia de Trump

El próximo vuelo de la aerolínea venezolana Conviasa que cubre la ruta entre San Petersburgo, en Rusia, y Venezuela, mantiene su programación según lo previsto y a pesar de las advertencias del presidente estadounidense, Donald Trump, que ha anunciado el cierre del espacio aéreo venezolano.

El avión partirá a las 22.30 horas de la noche del domingo 30 de noviembre del Aeropuerto de Pulkovo de San Petersburgo, según fuentes del aeródromo citadas por la agencia de noticias rusa TASS, sin que por el momento haya información sobre una posible cancelación.

Trump ha declarado que el espacio aéreo "sobre" Venezuela "y sus alrededores" ha quedado completamente "cerrado" en un paso más hacia una posible invasión por tierra del país en la misma semana que el mandatario norteamericano hablaba a las claras sobre su intención de entrar en el territorio venezolano para comenzar a detener a narcotraficantes, teniendo especialmente en cuenta la acumulación de sus efectivos militares en torno a la zona.

"A todas las aerolíneas, pilotos, narcotraficantes y traficantes de personas: les rogamos que consideren que el espacio aéreo sobre Venezuela y sus alrededores permanecerá cerrado en su totalidad", ha anunciado el presidente estadounidense en su plataforma Truth Social.

