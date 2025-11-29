Agencias

El Papa denuncia que "con mucha frecuencia, la religión se utiliza para justificar guerras" durante su viaje a Turquía

León XIV ha denunciado que "con demasiada frecuencia, la religión se utiliza para justificar guerras y atrocidades" durante la misa que ha presidido este sábado en Estambul, en el marco de su primer viaje apostólico a Turquía y el Líbano, que coincide con el 1.700 aniversario del primer Concilio de Nicea.

"Queremos caminar juntos, valorando lo que nos une, favoreciendo el conocimiento y la estima mutua, para dar a todos un fuerte mensaje de esperanza y una invitación a convertirse en artífices de la paz", ha expresado el Pontífice, al tiempo que ha llamado a la "unidad cristiana" durante su homilía celebrada en el Estadio Volkswagen Arena de Estambul.

En este sentido, ha explicado en que la "unidad cristiana" se puede alcanzar en tres niveles, "dentro de la comunidad, en las relaciones ecuménicas con los miembros de otras confesiones cristianas y en el encuentro con los hermanos y hermanas que pertenecen a otras religiones", ha precisado, al tiempo que ha pedido a los cristianos que caminen "juntos, derribando los muros del prejuicio y la desconfianza".

El Papa ha pedido a los asistentes que imaginaran "un mundo en el que reina la paz" y ha manifestado la "urgencia" con la que se realizan las llamadas de paz. "¡Cuánta necesidad de paz, de unidad y de reconciliación hay a nuestro alrededor, y también en nosotros y entre nosotros!", ha expresado.

ENCUENTRO CON EL PATRIARCA ECUMÉNICO BARTOLOMÉ I

En el tercer día de su visita a Turquía, el Papa también se ha reunido con el Patriarca Ecuménico Bartolomé I en la Iglesia Patriarcal de San Jorge en Estambul, donde han compartido una oración por la unidad de todos los cristianos.

Además, durante el encuentro han firmado una Declaración Conjunta en la que hacen un llamamiento a la paz y a "nunca usar el nombre de Dios para justificar guerras y violencia" y con la que "reafirman su compromiso compartido con el camino hacia la plena comunión restaurada", como ha informado el portal de noticias del Vaticano, Vatican News.

"La meta de la unidad cristiana incluye el objetivo de contribuir de manera fundamental y vivificante a la paz entre todos los pueblos. Juntos elevamos fervientemente nuestras voces para invocar el don de la paz de Dios sobre nuestro mundo", recoge el texto de la declaración.

León XIV y Bartolomé también han expresado su "gratitud"*porque este año todo el mundo cristiano celebró la Pascua el mismo día y han manifestado su deseo de "continuar el proceso para buscar una posible solución que permita celebrar juntos la fiesta de las fiestas cada año".

"Esperamos y oramos para que todos los cristianos se comprometan en el proceso de llegar a una celebración común de la gloriosa resurrección de nuestro Señor Jesucristo", han expresado en la Declaración Conjunta.

