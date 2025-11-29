Agencias

Curro Romero, emocionado en su homenaje en Camas

Día especial para Curro Romero. El torero ha acudido junto a su mujer, Carmen Tello, a la localidad sevillana de Camas donde ha tenido lugar un acto institucional en su honor: la inauguración de un busto en la calle Santa María de Gracia, a las puertas de la emblemática Peña Taurina Curro Romero.

Un homenaje al que han acudido muchos rostros conocidos del mundo de la tauromaquia, como Pablo Aguado, Diego Urdiales o Juan Ortega y que ha contado también con la presencia de muchos habitantes de la localidad que no han dejado pasar la oportunidad de brindar su cariño al diestro.

Allí, un Curro muy emocionado se ha dejado ver ante todos los presentes, prestando atención a los discursos que se han ofrecido en su honor y, sobre todo, al busto que ahora perpetúa en el paisaje urbano el vínculo profundo entre el torero y su ciudad natal.

Por su parte, Carmen ha asegurado ante las cámaras que ha sido un acto "súper emotivo" en el que "Curro se ha emocionado", por las palabras que le han dedicado y por "todos los toreros que han venido a arroparlo y el pueblo de Camas". El próximo lunes el torero cumplirá 92 años y Tello ha reconocido que es una "suerte" poder "celebrar su homenaje aquí".

